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Published Сегодня, 15:21

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Updated Сегодня, 15:22

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Ростовской области

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Ростовской области в сентябре

12 сентября 2023, 15:21
Фото: pxhere.com
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Ростовской области
Самой высокооплачиваемой вакансией в Ростовской области в сентябре стал менеджер по продаже сельхозтехники, следует из исследования Superjob.

Эксперты проанализировали самые высокооплачиваемые вакансии в Ростовской области в сентябре. Выяснилось, что больше всего платят в отраслях, связанных с продажами и вождением.

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Так, на 150 тысяч рублей в месяц в Ростовской области может рассчитывать менеджер по продажам сельхозтехники. От 100 тысяч рублей до 144 тысяч рублей в регионе предлагают водителям категории Е. Также в топе высокооплачиваемых вакансий есть менеджер по продажам промышленного оборудования. Специалисту в этой профессии платят от 90 до 150 тысяч рублей. Порядка 90 тысяч рублей может заработать в регионе сервисный инженер.

Ранее в Центробанке рассказали, в каких отраслях будет расти зарплата в Ростовской области.

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