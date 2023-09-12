Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Ростовской области в сентябре

Так, на 150 тысяч рублей в месяц в Ростовской области может рассчитывать менеджер по продажам сельхозтехники. От 100 тысяч рублей до 144 тысяч рублей в регионе предлагают водителям категории Е. Также в топе высокооплачиваемых вакансий есть менеджер по продажам промышленного оборудования. Специалисту в этой профессии платят от 90 до 150 тысяч рублей. Порядка 90 тысяч рублей может заработать в регионе сервисный инженер.