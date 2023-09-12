Девушка за рулем Mercedes сбила 8-летнюю школьницу в центре Ростова

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
ДТП произошло накануне вечером в Центре Ростова. Там, на улице Станиславского, 25-летняя водитель Mercedes сбила 8-летнюю девочку. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.
Известно, что девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее в центре Ростова 10-летний мальчик на велосипеде спровоцировал ДТП с такси. Ребенок также решил пересечь дорогу в неположенном месте.