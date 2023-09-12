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Девушка за рулем Mercedes сбила 8-летнюю школьницу в центре Ростова

Девушка за рулем Mercedes сбила 8-летнюю школьницу в центре Ростова

12 сентября 2023, 12:40
Фото: pxhere.com
Девушка за рулем Mercedes сбила 8-летнюю школьницу в центре Ростова
В Ростове в ДТП пострадала 8-летняя девочка, рассказали в Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне вечером в Центре Ростова. Там, на улице Станиславского, 25-летняя водитель Mercedes сбила 8-летнюю девочку. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте.

Известно, что девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

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Известно, что девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице.Известно, что девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице.
Известно, что девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в больнице.
Фото: ГИБДД

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в центре Ростова 10-летний мальчик на велосипеде спровоцировал ДТП с такси. Ребенок также решил пересечь дорогу в неположенном месте.

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