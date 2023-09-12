Дикие кабаны убежали из Сельмаша в центр Ростова

Жители Первомайского района Ростова сегодня сообщили о нескольких диких кабанах, бегающих по улицам. Животные носились по парку имени Островского, разгоняли там собак, а также повалили забор. После этого кабаны устремились в близлежащие дворы, где едва не повалили детей.