Дикие кабаны убежали из Сельмаша в центр Ростова

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Жители Первомайского района Ростова сегодня сообщили о нескольких диких кабанах, бегающих по улицам. Животные носились по парку имени Островского, разгоняли там собак, а также повалили забор. После этого кабаны устремились в близлежащие дворы, где едва не повалили детей.
Власти Ростова ближе к вечеру прокомментировали инцидент. Выяснилось, что кабанов уже заметили и в центре города — в Кировском районе. Поймать их у служб города и полиции пока не выходит.
Чиновники просят горожан не приближаться к кабанам и соблюдать осторожность.
Напомним, также один из кабанов, будучи окровавленным, пытался вломиться в двери музея «Россия — моя история». Однако животное лишь сильно ударилось и убежало прочь.