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Published Сегодня, 18:46

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Updated Сегодня, 18:48

В Ростове дикие кабаны, напугавшие жителей Первомайского района, перебрались в Кировский

Дикие кабаны убежали из Сельмаша в центр Ростова

12 сентября 2023, 18:46
Фото: pxhere.com
В Ростове дикие кабаны, напугавшие жителей Первомайского района, перебрались в Кировский
В Ростове дикие кабаны, напугавшие жителей Первомайского района, перебрались в Кировский, следует из официального комментария пресс-секретаря городской администрации Марии Петровой.

Жители Первомайского района Ростова сегодня сообщили о нескольких диких кабанах, бегающих по улицам. Животные носились по парку имени Островского, разгоняли там собак, а также повалили забор. После этого кабаны устремились в близлежащие дворы, где едва не повалили детей.

Дикий кабан напал на детей на детской площадке в Ростове 12 сентября
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В Ростове дикие кабаны, напугавшие жителей Первомайского района, перебрались в Кировский
Видео: pxhere.com

Власти Ростова ближе к вечеру прокомментировали инцидент. Выяснилось, что кабанов уже заметили и в центре города — в Кировском районе. Поймать их у служб города и полиции пока не выходит.

Чиновники просят горожан не приближаться к кабанам и соблюдать осторожность.

Напомним, также один из кабанов, будучи окровавленным, пытался вломиться в двери музея «Россия — моя история». Однако животное лишь сильно ударилось и убежало прочь.

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