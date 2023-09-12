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Published Сегодня, 17:54

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В Ростове дикий кабан забежал на детскую площадку, где едва не задавил двух детей

Дикий кабан напал на детей на детской площадке в Ростове 12 сентября

12 сентября 2023, 17:54
Фото: pxhere.com
В Ростове дикий кабан забежал на детскую площадку, где едва не задавил двух детей
В Ростове дикий кабан забежал на детскую площадку, где едва не задавил двух детей, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Несколько сбежавших диких кабанов напугали сегодня жителей Первомайского района Ростова. Животные бегали в парке имени Островского, разгоняли там собак, а также повалили забор.

В Ростове дикий кабан забежал на детскую площадку, где едва не задавил двух детей
Видео: pxhere.com

После этого кабаны устремились во дворы близлежащих ЖК. Там один из них на детской площадке сбил мальчика, ребенок упал, однако сумел убежать. Местные жители тем временем звонили в городские службы и полицию, чтобы те забрали животных.

Также один из окровавленных кабанов пытался вломиться в музей «Россия — моя история». Животное не смогло выбить дверь, ударилось и убежало.

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