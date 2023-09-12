Дикий кабан напал на детей на детской площадке в Ростове 12 сентября

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Несколько сбежавших диких кабанов напугали сегодня жителей Первомайского района Ростова. Животные бегали в парке имени Островского, разгоняли там собак, а также повалили забор.
После этого кабаны устремились во дворы близлежащих ЖК. Там один из них на детской площадке сбил мальчика, ребенок упал, однако сумел убежать. Местные жители тем временем звонили в городские службы и полицию, чтобы те забрали животных.
Также один из окровавленных кабанов пытался вломиться в музей «Россия — моя история». Животное не смогло выбить дверь, ударилось и убежало.