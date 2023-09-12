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Донские ученые ожидают нашествие черноморских креветок в Азовском море

Донские ученые спрогнозировали нашествие черноморских креветок в Азовском море

12 сентября 2023, 07:47
Фото: azniirkh.vniro.ru
Донские ученые ожидают нашествие черноморских креветок в Азовском море
В Азовском море из-за повышения солености воды начала расти популяция черноморских креветок, об этом сообщили ученые АзНИИРХ.

Напомним, недавно донские ученые заявили о рекордном росте солености воды в Азовском море. Акватория Азовского моря все больше становится похожей на Черное море, что приводит в миграции и активному размножению черноморских биологических ресурсов, в том числе креветок.

Ученые провели анализ, который позволил выяснить, что запасы креветок в Азовском море превысили отметку в одну тысячу тонн.

Ученые Ростовской области зафиксировали рекордную соленость воды в Азовском море
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Ученые провели анализ, который позволил выяснить, что запасы креветок в Азовском море превысили отметку в одну тысячу тонн.Ученые провели анализ, который позволил выяснить, что запасы креветок в Азовском море превысили отметку в одну тысячу тонн.
Ученые провели анализ, который позволил выяснить, что запасы креветок в Азовском море превысили отметку в одну тысячу тонн.
Фото: azniirkh.vniro.ru

Благодаря этому удалось установить рекордный рекомендованный уровень вылова — 327 тонн. Более того, рыбакам позволили использовать дополнительные орудия лова, теперь для добычи креветок вместо сачков и волокушек разрешили использовать неводы, каравки и подъемные ловушки.

Если соленость воды продолжит расти, это создаст в Азовском море благоприятные условия для увеличения популяции креветок, вместе с ними в море может стать больше черноморской кефали и морских собачек.

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