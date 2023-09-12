Донские ученые спрогнозировали нашествие черноморских креветок в Азовском море

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Напомним, недавно донские ученые заявили о рекордном росте солености воды в Азовском море. Акватория Азовского моря все больше становится похожей на Черное море, что приводит в миграции и активному размножению черноморских биологических ресурсов, в том числе креветок.
Ученые провели анализ, который позволил выяснить, что запасы креветок в Азовском море превысили отметку в одну тысячу тонн.
Благодаря этому удалось установить рекордный рекомендованный уровень вылова — 327 тонн. Более того, рыбакам позволили использовать дополнительные орудия лова, теперь для добычи креветок вместо сачков и волокушек разрешили использовать неводы, каравки и подъемные ловушки.
Если соленость воды продолжит расти, это создаст в Азовском море благоприятные условия для увеличения популяции креветок, вместе с ними в море может стать больше черноморской кефали и морских собачек.