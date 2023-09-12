Единороссы определили кандидата в Совет Федерации от парламента Дона

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Имена стали известны на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» 12 сентября.
Провел заседание секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель областного парламента Александр Ищенко.
Так, кандидатом для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Законодательного Собрания Ростовской области вновь стала Ирина Рукавишникова.
Будучи сенатором от донского парламента шестого созыва, Ирина Рукавишникова активно содействовала продвижению большого числа инициатив из Ростовской области на федеральном уровне, отметили в ходе обсуждения.
При ее прямом участии силу федеральных законовполучили инициативы донских парламентариев о бесплатном пребывании родителей в стационарах вместе с детьми-инвалидами независимо от возраста ребенка, а также праве родителей детей-инвалидов использовать 24 дополнительных выходных подряд.
Ирина Рукавишникова работает в рабочей группе по вопросам СВО; она выступила соавтором федерального законопроекта о бесплатной помощи участникам спецоперации, тоже подготовленного с учетом опыта Ростовской области.
«Ирина Валерьевна всегда откликалась на предложенияфракции „Единая Россия“. Думаю, так будет и в дальнейшем» — подчеркнул Александр Ищенко.
Предложение по наделению полномочиями сенатора от донского парламента будет рассмотрено депутатами на заседании Законодательного Собрания Ростовской области.
Президиум также принял решение о создании фракции «Единая Россия» в парламенте Дона. На должность руководителя партийной фракции предложены кандидатуры депутатов Законодательного Собрания Владимира Ревенко и Сергея Рожкова, а избрание руководителя состоится на первом собрании фракции.
Ранее на Дону прошли выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва. По итогам трех дней голосования «Единая Россия» получила более 68% голосов избирателей и победила в 37 одномандатных округах. Также кандидаты от этой партии получили поддержку и на муниципальных выборах — в целом у единороссов 88% мандатов из всех, что распределялись 8–10 сентября.
Фото
Александр Ищенко, фото —
Владимир Ревенко, фото —
Ирина Рукавишникова, фото — сайт ЗС РО