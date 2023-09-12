Единороссы определили кандидата в Совет Федерации от парламента Дона

Ранее на Дону прошли выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва. По итогам трех дней голосования «Единая Россия» получила более 68% голосов избирателей и победила в 37 одномандатных округах. Также кандидаты от этой партии получили поддержку и на муниципальных выборах — в целом у единороссов 88% мандатов из всех, что распределялись 8–10 сентября.