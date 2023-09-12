Эколог рассказал, чем заканчивается охота на диких кабанов в Ростовской области

«А мы как раз ехали на уазике. Посигналили ребятам, чтобы они ускорились. А кабан, видать, почувствовал опасность для своих поросят. Подбежал к уазику и несколько раз ударил, практически поддел нашу машину под крыло. Порвал металл и быстро убежал. Он крупный был, больше двухсот килограмм, — вспоминает эксперт. — Поэтому присутствие диких кабанов в центре Ростова — это ненормально. Простым людям лучше не пересекаться с этими животными».