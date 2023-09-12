Эколог рассказал, чем заканчивается охота на диких кабанов в Ростовской области

Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
Напомним, что как минимум трех диких кабанов заметили жители Ростова практически в центре города.
Эколог рассказывает, что во многих странах дикие кабаны считаются попросту вредителями. Они наносят серьезный вред охотничьим хозяйствам, поедая яйца, птенцов, куропаток, фазанов, и даже молоденьких косулят и оленят. Дикие кабаны представляют опасность и для огородов.
«Раньше в Ростовской области диких кабанов было много. Они находились даже в Ростове, на окраинах города. Помню, у дачника в Усть-Койсуге были проблемы — дикие кабаны выкапывали в огороде картошку», — отмечает Алексей Лебедев.
По словам собеседника, загнанный кабан, которому отрезаны пути для отступления представляет огромную опасность для человека. Он попросту может напасть.
«Не случайно же наши охотники, которые охотятся на кабанов, часто зашивают своих собак — лаек после охоты. Бывают и летальные случаи. Например, в конце 80-х годов в Азовском районе дикий кабан напал на охотника и убил его», — вспоминает эколог.
У диких кабанов достаточно крупные клыки, особенно у самцов. Ими они легко могут нанести травму. Собеседник рассказывает, как в 90-е годы в Азовском районе семейство кабанов между прудами перебегали через балку, которая разделяет дорогу.
«А мы как раз ехали на уазике. Посигналили ребятам, чтобы они ускорились. А кабан, видать, почувствовал опасность для своих поросят. Подбежал к уазику и несколько раз ударил, практически поддел нашу машину под крыло. Порвал металл и быстро убежал. Он крупный был, больше двухсот килограмм, — вспоминает эксперт. — Поэтому присутствие диких кабанов в центре Ростова — это ненормально. Простым людям лучше не пересекаться с этими животными».
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане переживают за перепуганных животных, оказавшихся в несвойственной им городской среде.