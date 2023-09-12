Эксперт Банка ЗЕНИТ: снижение ключевой ставки до конца 2023 года маловероятно

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
С учетом лага трансмиссионного механизма после изменения размера ключевой ставки в 1-3 квартала вероятность сохранения повышенного уровня внутренних процентных ставок на протяжении полугода остается высокой. Об этом рассказал начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.
«Среднесрочная вилка прогнозов по ключевой ставке выглядит с перевесом сценариев сохранения жестких монетарных условий. В базовом сценарии при проявлении признаков стабилизации инфляционного давления и обменных курсов рубля размер ключевой ставки может остаться на текущем уровне в 12% годовых как минимум до начала 2024 года. В более жестком сценарии ЦБ РФ может поднять ставку до 13- 15% годовых к концу года», — отметил Владимир Евстифеев.
По мнению эксперта Банка ЗЕНИТ, если предположить, что ЦБ РФ в текущем цикле ограничится пределом в 12% по ключевой ставке, максимальный эффект в будущем могут проявить 3-5-летние облигации. Они более заметно отреагировали на последнее повышение ключевой ставки. Флоатеры стоит рассматривать как хеджирующий инструмент на случай дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ, для таких целей подойдут и ОФЗ-ПК с долей в портфеле облигаций до 20-25%.