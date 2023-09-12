Эксперт Банка ЗЕНИТ: снижение ключевой ставки до конца 2023 года маловероятно

По мнению эксперта Банка ЗЕНИТ, если предположить, что ЦБ РФ в текущем цикле ограничится пределом в 12% по ключевой ставке, максимальный эффект в будущем могут проявить 3-5-летние облигации. Они более заметно отреагировали на последнее повышение ключевой ставки. Флоатеры стоит рассматривать как хеджирующий инструмент на случай дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ, для таких целей подойдут и ОФЗ-ПК с долей в портфеле облигаций до 20-25%.