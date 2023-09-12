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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Эксперт рассказал, когда по Ростову будут ездить беспилотные автомобили

Эксперт рассказал, когда по Ростову будут ездить беспилотные автомобили

12 сентября 2023, 06:42
Фото: Alena Nesterova/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Эксперт рассказал, когда по Ростову будут ездить беспилотные автомобили
Ростовские водители тотально игнорируют правила дорожного движения и будут мешать беспилотным автомобилям, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Даниил Светличный.

Урбанист уверен, что в ближайшее время беспилотные автомобили невозможно будет запустить в Ростове. По его мнению, они скорее появятся в Москве в качестве эксперимента.

«У нас просто тотальное игнорирование ПДД участниками дорожного движения. Абсолютно никто не соблюдает разметку. Паркуются на полосах для движения, из-за чего всем остальным приходится пересекать двойные сплошные и двигаться, игнорируя знаки и разметку», — возмущается Даниил Светличный.

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Беспилотный автомобиль из-за подобных условий на дороге тоже будет вынужден нарушать правила. Или, уверен собеседник RostovGazeta, умное авто будет создавать заторы, не желая нарушать правила дорожного движения.

Ранее RostovGazeta писала о том, что российские инженеры разработали роботизированную беспилотную платформу для уборки.

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