Эксперт рассказал, когда по Ростову будут ездить беспилотные автомобили

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Урбанист уверен, что в ближайшее время беспилотные автомобили невозможно будет запустить в Ростове. По его мнению, они скорее появятся в Москве в качестве эксперимента.
«У нас просто тотальное игнорирование ПДД участниками дорожного движения. Абсолютно никто не соблюдает разметку. Паркуются на полосах для движения, из-за чего всем остальным приходится пересекать двойные сплошные и двигаться, игнорируя знаки и разметку», — возмущается Даниил Светличный.
Беспилотный автомобиль из-за подобных условий на дороге тоже будет вынужден нарушать правила. Или, уверен собеседник RostovGazeta, умное авто будет создавать заторы, не желая нарушать правила дорожного движения.
Ранее RostovGazeta писала о том, что российские инженеры разработали роботизированную беспилотную платформу для уборки.