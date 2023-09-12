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Posted 12 сентября, 08:20

Published 12 сентября, 08:20

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Глава РЖД Белозеров и губернатор Приморья Кожемяко подписали договор о сотрудничестве

Глава РЖД Белозеров и губернатор Приморья Кожемяко подписали договор о сотрудничестве

12 сентября 2023, 08:20
Фото: 1MI
Олег Белозёров, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД», и Олег Кожемяко, глава Приморского края, в ходе VIII Восточного экономического форума заключили договор о сотрудничестве и взаимодействии в сфере железнодорожного транспорта.

Сотрудничество сторон будет осуществляться с 2023 по 2025 год. Главной целью данного соглашения является удовлетворение потребностей населения, промышленных предприятий и организаций Приморского края в области железнодорожных перевозок.

Стороны будут работать над развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта, включая обновление пассажирских поездов, вокзальных комплексов и привокзальных территорий, а также улучшение доступа для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, в рамках заключенного соглашения РЖД и правительство Приморского края продолжат сотрудничество по интеграции железнодорожного транспорта в городскую среду, включая организацию мультимодальных перевозок и создание единого навигационного пространства для пассажиров.

Также сотрудничество будет охватывать развитие цифровых сервисов, создание туристических продуктов на территории региона, участие частных учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина» в предоставлении медицинской помощи и реализацию инновационных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморье. Стороны планируют расширить стратегическое партнерство между ОАО «РЖД», промышленными предприятиями и морскими портами Приморья для увеличения объемов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

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