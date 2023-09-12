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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин стал лидером по тратам на трансферы в РПЛ

Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина признали самым расточительным в РПЛ

12 сентября 2023, 14:06
Фото: ФК «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин стал лидером по тратам на трансферы в РПЛ
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал лидером РПЛ по тратам на трансферы за всю историю лиги, сообщает портал Transfermarkt.

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал рекордсменом по тратам на трансферы за всю историю Российской Премьер-Лиги. Он потратил на 58 игроков более 245 миллионов евро.

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Карпин смог обогнать даже тренера питерского «Зенита» Сергея Семака. Тот потратил на 20 трансферов порядка 223 миллионов евро. Тройку лидеров замкнул другой тренер «Зенита» — Лучано Спаллетти. На 18 трансферов он потратил 185 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в ФК «Ростов» потратят 8 миллионов на услуги стюардов.

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