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Крупный пожар уничтожил цех обувной фабрики в Ростовской области ночью 12 сентября

Крупный пожар уничтожил цех обувной фабрики в Ростовской области ночью 12 сентября

12 сентября 2023, 05:57
Фото: 1MI
Крупный пожар уничтожил цех обувной фабрики в Ростовской области ночью 12 сентября
В Таганроге несколько часов тушили пожар в цехе обувной фабрики, подробностями происшествия поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В ночь на вторник, 12 сентября, в Таганроге на улице Октябрьской, 16 произошел пожар. Около 03.26 мск в МЧС поступило сообщение о возгорании кровли цеха обувной фабрики на площади 200 «квадратов»,

К работам по тушению огня привлекли более 60 спасателей и 20 единиц спецтехники, также экстренные службы эвакуировали шесть человек из ближайшей к месту ЧС гостиницы.

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Пожар удалось локализовать только через два часа на площади 600 квадратных метров, огонь полностью потушили только к 07.45 мск.

«Погибших, пострадавших нет», — рассказали спасатели, данные о причинах пожара уточняются.

Ранее в Ростовской области в огне погиб подросток из многодетной семьи.

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