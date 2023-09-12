Крупный пожар уничтожил цех обувной фабрики в Ростовской области ночью 12 сентября

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Published Сегодня, 05:57
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В ночь на вторник, 12 сентября, в Таганроге на улице Октябрьской, 16 произошел пожар. Около 03.26 мск в МЧС поступило сообщение о возгорании кровли цеха обувной фабрики на площади 200 «квадратов»,
К работам по тушению огня привлекли более 60 спасателей и 20 единиц спецтехники, также экстренные службы эвакуировали шесть человек из ближайшей к месту ЧС гостиницы.
Пожар удалось локализовать только через два часа на площади 600 квадратных метров, огонь полностью потушили только к 07.45 мск.
«Погибших, пострадавших нет», — рассказали спасатели, данные о причинах пожара уточняются.
Ранее в Ростовской области в огне погиб подросток из многодетной семьи.