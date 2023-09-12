Квоту Украины по добыче креветки в Азовском море передали рыбакам Ростовской области

Так, благодаря увеличению популяции ракообразных, в Азовском море были сняты ограничения на вылов креветок. И, если ранее разрешалось добывать креветки только ручными сачками и волокушами, то теперь к этим орудиям лова добавились каравки и подъемные ловушки. Кроме того, были сняты ограничения на их прилов в мелкоячейные ставные невода.