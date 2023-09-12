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Квоту Украины по добыче креветки в Азовском море передали рыбакам Ростовской области

Квоту Украины по добыче креветки в Азовском море передали рыбакам Ростовской области

12 сентября 2023, 12:10
Фото: pxhere.com
Квоту Украины по добыче креветки в Азовском море передали рыбакам Ростовской области
В 2023 году запас черноморских креветок в Азовском море превысил тысячу тонн, а рекомендованный вылов этого вида составляет 327 тонн, сообщает Азово-Черноморский филиал ВНИРО.

Так, благодаря увеличению популяции ракообразных, в Азовском море были сняты ограничения на вылов креветок. И, если ранее разрешалось добывать креветки только ручными сачками и волокушами, то теперь к этим орудиям лова добавились каравки и подъемные ловушки. Кроме того, были сняты ограничения на их прилов в мелкоячейные ставные невода.

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Увеличение численности креветок произошло из-за рекордного роста солености вод Азовского моря. Запас черноморских креветок превысил тысячу тонн, поэтому Росрыболовство установило рекомендованный уровень вылова на 327 тонн. Ранее лимит составлял 200 тонн, а четверть этого объема приходилась на Украину, передает «Дон-24»

Запас черноморских креветок превысил тысячу тонн, поэтому Росрыболовство установило рекомендованный уровень вылова на 327 тонн. Запас черноморских креветок превысил тысячу тонн, поэтому Росрыболовство установило рекомендованный уровень вылова на 327 тонн.
Запас черноморских креветок превысил тысячу тонн, поэтому Росрыболовство установило рекомендованный уровень вылова на 327 тонн.
Фото: azniirkh.vniro.ru

Однако после вхождения новых регионов в состав РФ, украинская квота по добыче креветок фактически передана ростовским, кубанским и крымским рыбакам. В этом году уже добыто более 200 тонн креветок, прогнозируется, что к концу года объем вылова достигнет 300 тонн.

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