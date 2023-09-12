Квоту Украины по добыче креветки в Азовском море передали рыбакам Ростовской области

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Так, благодаря увеличению популяции ракообразных, в Азовском море были сняты ограничения на вылов креветок. И, если ранее разрешалось добывать креветки только ручными сачками и волокушами, то теперь к этим орудиям лова добавились каравки и подъемные ловушки. Кроме того, были сняты ограничения на их прилов в мелкоячейные ставные невода.
Увеличение численности креветок произошло из-за рекордного роста солености вод Азовского моря. Запас черноморских креветок превысил тысячу тонн, поэтому Росрыболовство установило рекомендованный уровень вылова на 327 тонн. Ранее лимит составлял 200 тонн, а четверть этого объема приходилась на Украину, передает «Дон-24»
Однако после вхождения новых регионов в состав РФ, украинская квота по добыче креветок фактически передана ростовским, кубанским и крымским рыбакам. В этом году уже добыто более 200 тонн креветок, прогнозируется, что к концу года объем вылова достигнет 300 тонн.