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Published Сегодня, 08:39

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Updated Сегодня, 08:41

Меч — это продолжение руки

Меч — это продолжение руки

12 сентября 2023, 08:39
Фото: Олег Захаров
Меч — это продолжение руки
В минувшие выходные юные каратисты Суворовского улучшили свое мастерство на тренировке старых техник боевых искусств под руководством президента международного союза боевых искусств (Kokusai Budo Renmei) профессора Иосифа Линдера.

Напомним, Иосиф Линдер, один из ведущих специалистов в области боевых искусств, которыми занимается уже более полувека, постоянно изучает и совершенствует свои навыки, а также готовит специалистов в регионах.

«Когда я приезжаю в регионы, всегда провожу несколько бесплатных семинаров по старым школам боевых искусств. В рамках этих занятий, ученики разных школ каратэ, дзюдо, джиу-джитсу и т. д. получают навык обращения с оружием, в данном случае мечом. Поскольку в старых школах, всё, что делается любым предметом, позволяет отработать эту технику и без него. То есть, если вы затем делаете все эти упражнения „чистой“ рукой, ваша техника не меняется, — объясняет Иосиф Линдер. — Здесь это маленький клуб по интересам, такой камерный семинар, потому что старые техники не терпят массовости. В Японии в зале любой школы боевых искусств находится 12 максимум 15 человек. При массовости теряется индивидуальный подход, каждому ученику знание нужно принести в клювике».

«При массовости теряется индивидуальный подход, каждому ученику знание нужно принести в клювике».«При массовости теряется индивидуальный подход, каждому ученику знание нужно принести в клювике».
«При массовости теряется индивидуальный подход, каждому ученику знание нужно принести в клювике».
Фото: Олег Захаров

По мнению Иосифа Линдера, успехи каратистов Суворовского обусловлены тем, что с ними занимается главный тренер сборной Ростовской области по каратэ Олег Захаров. «- Есть тренеры, есть инструкторы, а вот наставников мало. В этом смысле ученикам Олега повезло в том, что он умеет правильно выстроить соотношение среди бойцов. То есть, кого-то он ставит по линии спарринга, кого-то по линии ката, кого-то и там, и там. И, добавляя туда меч, выстраивается тонкая биомеханика, которая улучшает подкорковую структуру, что в свою очередь продлевает активную жизнь человека в зрелом возрасте, а детям позволяет быстрее развиться. И тем самым он сейчас закладывает детям то, что они будут делать через 25-30 лет, когда большой спорт для них закончится» — пояснил Иосиф Линдер.

«И тем самым он сейчас закладывает детям то, что они будут делать через 25-30 лет, когда большой спорт для них закончится» — пояснил Иосиф Линдер.«И тем самым он сейчас закладывает детям то, что они будут делать через 25-30 лет, когда большой спорт для них закончится» — пояснил Иосиф Линдер.
«И тем самым он сейчас закладывает детям то, что они будут делать через 25-30 лет, когда большой спорт для них закончится» — пояснил Иосиф Линдер.
Фото: Олег Захаров

Остается только добавить, что подобные семинары для талантливых юных каратистов планируется проводить ежегодно.

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