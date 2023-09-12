Меч — это продолжение руки

По мнению Иосифа Линдера, успехи каратистов Суворовского обусловлены тем, что с ними занимается главный тренер сборной Ростовской области по каратэ Олег Захаров. «- Есть тренеры, есть инструкторы, а вот наставников мало. В этом смысле ученикам Олега повезло в том, что он умеет правильно выстроить соотношение среди бойцов. То есть, кого-то он ставит по линии спарринга, кого-то по линии ката, кого-то и там, и там. И, добавляя туда меч, выстраивается тонкая биомеханика, которая улучшает подкорковую структуру, что в свою очередь продлевает активную жизнь человека в зрелом возрасте, а детям позволяет быстрее развиться. И тем самым он сейчас закладывает детям то, что они будут делать через 25-30 лет, когда большой спорт для них закончится» — пояснил Иосиф Линдер.