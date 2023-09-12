Меч — это продолжение руки

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Напомним, Иосиф Линдер, один из ведущих специалистов в области боевых искусств, которыми занимается уже более полувека, постоянно изучает и совершенствует свои навыки, а также готовит специалистов в регионах.
«Когда я приезжаю в регионы, всегда провожу несколько бесплатных семинаров по старым школам боевых искусств. В рамках этих занятий, ученики разных школ каратэ, дзюдо, джиу-джитсу и т. д. получают навык обращения с оружием, в данном случае мечом. Поскольку в старых школах, всё, что делается любым предметом, позволяет отработать эту технику и без него. То есть, если вы затем делаете все эти упражнения „чистой“ рукой, ваша техника не меняется, — объясняет Иосиф Линдер. — Здесь это маленький клуб по интересам, такой камерный семинар, потому что старые техники не терпят массовости. В Японии в зале любой школы боевых искусств находится 12 максимум 15 человек. При массовости теряется индивидуальный подход, каждому ученику знание нужно принести в клювике».
По мнению Иосифа Линдера, успехи каратистов Суворовского обусловлены тем, что с ними занимается главный тренер сборной Ростовской области по каратэ Олег Захаров. «- Есть тренеры, есть инструкторы, а вот наставников мало. В этом смысле ученикам Олега повезло в том, что он умеет правильно выстроить соотношение среди бойцов. То есть, кого-то он ставит по линии спарринга, кого-то по линии ката, кого-то и там, и там. И, добавляя туда меч, выстраивается тонкая биомеханика, которая улучшает подкорковую структуру, что в свою очередь продлевает активную жизнь человека в зрелом возрасте, а детям позволяет быстрее развиться. И тем самым он сейчас закладывает детям то, что они будут делать через 25-30 лет, когда большой спорт для них закончится» — пояснил Иосиф Линдер.
Остается только добавить, что подобные семинары для талантливых юных каратистов планируется проводить ежегодно.