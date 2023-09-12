Мошенник выманивал деньги у бабушек в Ростове, угрожая уголовным делом против внуков

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Суд в Ростовской области вынес приговор местному жителю Владиславу Тимшину. Его осудили за два эпизода мошенничества.
Преступления Тимшин совершил осенью прошлого года. Действуя вместе с сообщниками, он звонил гражданкам, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Своих жертв он уверял, что их внуки якобы стали виновниками ДТП. Чтобы помочь родственникам избежать уголовной ответственности, Тимшин просил бабушек заплатить. Деньги жертвы должны были передавать якобы водителю следователя.
Затем преступник приезжал домой к потерпевшим, забирал у них деньги и скрывался.
Общая сумма денег, полученных обманным путем, составила 246 тысяч рублей.
Свою вину в содеянном Тимшин полностью признал. Суд приговорил его к двум годам условного заключения.
Ранее другая банда телефонных мошенников в Ростовской области обманула 781 человека.