Мошенник выманивал деньги у бабушек в Ростове, угрожая уголовным делом против внуков

Преступления Тимшин совершил осенью прошлого года. Действуя вместе с сообщниками, он звонил гражданкам, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Своих жертв он уверял, что их внуки якобы стали виновниками ДТП. Чтобы помочь родственникам избежать уголовной ответственности, Тимшин просил бабушек заплатить. Деньги жертвы должны были передавать якобы водителю следователя.