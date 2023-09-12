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Горожане пожаловались на зверское отравление собак на Северном в Ростове

«На глазах у детей»: горожане пожаловались на отравление собак в Ростове

12 сентября 2023, 10:41
Фото: читатели RostovGazeta
Горожане пожаловались на зверское отравление собак на Северном в Ростове

В Ростове на Северном начали массово травить уличных собак на глазах у детей

В редакцию RostovGazeta обратились жители Северного микрорайона в Ростове. Люди жалуются на массовое отравление собак, рассказывая, как животные умирают на глазах у детей в страшных муках.

Пять лет возле домов на Королева, 1/7 и Королева, 1/8 жила дворовая собака Чернушка. Она была стерилизована и неагрессивна. И дети, и взрослые любили ее.

«Гуляя, пятого сентября мы увидели, как наша Чернушка билась в страшных судорогах и фонтанировала кровью. Все это происходило у забора школы № 100 и детского сада. В это время из детского сада родители вели малышей домой. У меня есть видео, на котором заметно, в какой ужас пришли дети, наблюдая за умирающей страшной смертью собакой», — рассказывает очевидец событий.

По словам собеседника, понимая, что собаку отравили, сведущие владельцы собак с района пытались оказать Чернушке помощь. Но это не помогло. Собака умерла.

«Мы вызвали полицию, но они на вызов не приехали. Мимо проезжала патрульная служба. Они подошли, посмотрели, развели руками и сказали, что не их компетенция», — говорят местные жители.

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Люди подчеркивают, что в этот же день у горожанки с района умерла домашняя породистая собака, видимо, подобрав отраву на улице. По словам владелицы собаки, все происходило точно также — и занавески, и мебель, и полы в квартире были залиты кровью.

«Мы стали выяснять, что произошло. По камерам видеонаблюдения отследили, что отраву подкладывает мужчина, возрастом 45+. Видимо, у него такая миссия, делает это он массово. Общаясь в группах соцсетей многие говорят, что видели, как этот человек подкладывал отраву для собак в Аксае», — сообщают жители.

Горожане пожаловались на зверское отравление собак на Северном в Ростове
Видео: читатели RostovGazeta

Люди возмущены. По их словам, человек раскидывает по городу страшнейший, смертельно опасный яд, который, по словам собеседников, представляет опасность не только для животных, но и для играющей на улице детворы.

Жители добавляют, что в 2022 году на Северном в Ростове от отравления умерли 40 хозяйских собак. Тогда, по словам очевидцев, яд разбросали на улице. Собаки вдыхали его и сразу наступала смерть.

«Тогда этим занимались правоохранительные органы. Но год прошел, и сейчас все началось по новому», — возмущаются горожане.

Люди сокрушаются, что тело Чернушки следовало бы отдать на экспертизу. Но как это предстояло сделать самостоятельно, без влияния правоохранительных служб, они не знали.

На момент подготовки статьи, жители Северного района поделились сведениями о том, что «отравитель» собак работает в Ростове по заказу. По их словам, этот же человек на Таганрогской, 181 в Ростове в 2020 году якобы тоже массово отравил собак. Тогда было возбуждено уголовное дело, его разыскивали.

Этот же человек на Таганрогской, 181 в Ростове в 2020 году якобы тоже массово отравил собак. Его разыскивали. Этот же человек на Таганрогской, 181 в Ростове в 2020 году якобы тоже массово отравил собак. Его разыскивали.
Этот же человек на Таганрогской, 181 в Ростове в 2020 году якобы тоже массово отравил собак. Его разыскивали.
Фото: читатели RostovGazeta

«Сейчас уголовное возобновляют. Есть предположения, что „заказ“ на отравление собак поступил из школы № 100», — делятся информацией местные жители.

Жители микрорайона собрали огромное число подписей и подали коллективные заявления в администрацию Ворошиловского района и в правоохранительные органы.

На момент публикации статьи в пресс-службе МВД не смогли прокомментировать ситуацию. Информация уточняется.

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