«На глазах у детей»: горожане пожаловались на отравление собак в Ростове

«Гуляя, пятого сентября мы увидели, как наша Чернушка билась в страшных судорогах и фонтанировала кровью. Все это происходило у забора школы № 100 и детского сада. В это время из детского сада родители вели малышей домой. У меня есть видео, на котором заметно, в какой ужас пришли дети, наблюдая за умирающей страшной смертью собакой», — рассказывает очевидец событий.