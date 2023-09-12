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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Подросток заявил, что забыл, как напал на сотрудников школы под Таганрогом

Напавший с ножом на людей у Школы в Красном Десанте заявил, что ничего не помнит

12 сентября 2023, 12:18
Фото: pxhere.com
Подросток заявил, что забыл, как напал на сотрудников школы под Таганрогом
Мальчик, устроивший резню в школе под Таганрогом, заявил, что забыл, как совершил преступление, пишет Telegram-канал Don Mash.

15-летний подросток, напавший вчера на работников школы и родственника одной из учениц в хуторе Красный Десант под Таганрогом, заявил, что не помнит, как совершил преступление. Мальчика уже допросили и отвезли в следственный изолятор.

Мама школьника заявила, что не замечала странностей в его поведении. Ребенок прилежно учился, о проблемах в учебе не рассказывал, также у него не наблюдалось признаков эпилепсии.

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Однако бабушка нападавшего вспомнила, что тот часто жаловался ей на заниженные оценки от учителя обществознания. После совершения преступления внук, со слов бабушки, плакал и просился домой. Ребенок даже не смог вспомнить, где оставил рюкзак и сменную обувь.

Официальных подробностей допроса школьника пока не появлялось. Информация уточняется.

Напомним, по предварительным данным, 15-летний школьник пришел вчера утром на занятия, чтобы с ножом напасть на учителя. Сделать этому ему помешали вахтер и дедушка одной из учениц. Ножевые ранения в потасовке с подростком получили трое взрослых. Дети не пострадали. Уроки в школе также отменять не стали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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