Напавший с ножом на людей у Школы в Красном Десанте заявил, что ничего не помнит

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
15-летний подросток, напавший вчера на работников школы и родственника одной из учениц в хуторе Красный Десант под Таганрогом, заявил, что не помнит, как совершил преступление. Мальчика уже допросили и отвезли в следственный изолятор.
Мама школьника заявила, что не замечала странностей в его поведении. Ребенок прилежно учился, о проблемах в учебе не рассказывал, также у него не наблюдалось признаков эпилепсии.
Однако бабушка нападавшего вспомнила, что тот часто жаловался ей на заниженные оценки от учителя обществознания. После совершения преступления внук, со слов бабушки, плакал и просился домой. Ребенок даже не смог вспомнить, где оставил рюкзак и сменную обувь.
Официальных подробностей допроса школьника пока не появлялось. Информация уточняется.
Напомним, по предварительным данным, 15-летний школьник пришел вчера утром на занятия, чтобы с ножом напасть на учителя. Сделать этому ему помешали вахтер и дедушка одной из учениц. Ножевые ранения в потасовке с подростком получили трое взрослых. Дети не пострадали. Уроки в школе также отменять не стали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.