Напавший с ножом на людей у Школы в Красном Десанте заявил, что ничего не помнит

Напомним, по предварительным данным, 15-летний школьник пришел вчера утром на занятия, чтобы с ножом напасть на учителя. Сделать этому ему помешали вахтер и дедушка одной из учениц. Ножевые ранения в потасовке с подростком получили трое взрослых. Дети не пострадали. Уроки в школе также отменять не стали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.