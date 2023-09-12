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Новое китайское оборудование повысит качество продукции Пермской ЦБК

Новое китайское оборудование повысит качество продукции Пермской ЦБК

12 сентября 2023, 10:08
Фото: ПЦБК
В Пермской целлюлозно-бумажной компании рассказали о монтаже нового напорного ящика бумагоделательной машины БДМ-2. Инвестпроект «Сила бумаги 2.0» и сотрудничество с технологической компанией «Юнь Чоу» АРВМ позволяют ПЦБК осуществлять модернизацию и расширение ассортимента продукции.

Напорный ящик привезли из Китая. Производителем оборудования является машиностроительная компания «Дачжи» (Dazhi).

По сообщению издания properm.ru, представители компаний из Китайской народной республики принимали непосредственное участие в монтаже оборудования. Совместно с техническим персоналом Пермской целлюлозно-бумажной компании механики, технологи и специалисты по автоматизации «Дачжи» провели шефмонтаж, обеспечив полный информационный и технический контроль.

Напорный ящик является ключевым узлом машины и играет важную роль в формировании бумажной массы и производстве качественного бумажного полотна. Новое оборудование, поставленное компанией «Дачжи» из Китая, позволяет более равномерно подавать бумажную массу и повысить скорость работы до 800 метров в минуту (предыдущий работал на скорости 610 метров в минуту).

«Мы сотрудничаем с ПЦБК уже несколько лет, в стадии реализации много совместных проектов. Надеемся, что в будущем наше взаимодействие продолжится», — говорит Ду Вэй, руководитель экспортного отдела № 1 технологической компании «Юнь Чоу».

Модернизация производственных мощностей позволит Пермской целлюлозно-бумажной компании расширить ассортимент производимой продукции. В том числе напорный ящик даст возможность изготавливать низкограммажные виды бумаги.

По словам гендиректора Пермской ЦБК Юрия Маркова, почти ежемесячно производство посещают делегации из зарубежных стран и компания рассматривает различные предложения поставщиков оборудования. Это позволяет предприятию открывать новые возможности для продолжения модернизации производственных процессов.

Сотрудничество с компанией «Юнь Чоу» АРВМ началось в конце 2021 года. Уже несколько лет продолжающееся партнерство привело к реализации различных совместных проектов. На сегодняшний день Пермская ЦБК уже отправила в Китай несколько железнодорожных составов тарного картона.

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