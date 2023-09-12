Новое китайское оборудование повысит качество продукции Пермской ЦБК

Сотрудничество с компанией «Юнь Чоу» АРВМ началось в конце 2021 года. Уже несколько лет продолжающееся партнерство привело к реализации различных совместных проектов. На сегодняшний день Пермская ЦБК уже отправила в Китай несколько железнодорожных составов тарного картона.