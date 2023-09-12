Обращение с ТКО на Сахалине и Курилах улучшат с помощью федерального оператора

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» начала работать в 2019 году — ее учредили в соответствии с указом президента России Владимира Путина в 2019 году. Учреждение обеспечивает реализацию действующих законов в сфере обращения с ТКО, инициирует развитие и улучшение нормативных актов, а также разрабатывает инициативы по внедрению новых технологий переработки отходов.