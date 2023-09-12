Обращение с ТКО на Сахалине и Курилах улучшат с помощью федерального оператора

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Как отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, ключевая задача властей — сохранить уникальное природное многообразие островов. И эффективная система обращения с мусором — одно из направлений этой важной работы. Поэтому правительство заинтересовано в работе с ведущими российскими предприятиями, которые по праву считаются экспертными в этой сфере. Одной из таковых является «РЭО».
«Почти во всех районах Сахалинской области уже внедрен раздельный сбор мусора. С помощью „Российского экологического оператора“ правительство получит доступ к самому передовому опыту, накопленному в сфере обращения с ТКО, который поможет нам обеспечить сбор и утилизацию мусора с минимальным воздействием на окружающую среду», — подчеркнул глава островного региона Валерий Лимаренко.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» начала работать в 2019 году — ее учредили в соответствии с указом президента России Владимира Путина в 2019 году. Учреждение обеспечивает реализацию действующих законов в сфере обращения с ТКО, инициирует развитие и улучшение нормативных актов, а также разрабатывает инициативы по внедрению новых технологий переработки отходов.
Согласно подписанному соглашению, «РЭО» будет оказывать содействие в повышении инвестиционной привлекательности в Сахалинской области для компаний, которые заинтересованы в реализации проектов в сфере обращения с ТКО. Также федеральная компания примет участие в поддержке уже существующих инициатив такого профиля.