Очередную партию помощи для военнослужащих на СВО отправили из Мясниковского района

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В этот раз участникам спецоперации направили 13 тонн воды и 450 наборов выпечки. Как отметил руководитель СПК «Колхоз имени С. Г. Шаумяна» Хачатур Поркшеян, помимо семи единиц выпечки, в каждый набор, также положили по 250 г конфет с ментолом.
— Уверены, что ребята обрадуются. В подразделении, которое получит этот груз, уже больше года достойно служат 20 человек из Мясниковского района. Адрес отправителя напомнит нашим землякам о доме и родных местах, — сказал Хачатур Поркшеян.
Для сотрудников колхоза им. С. Г. Шаумяна оказывать регулярную помощь военнослужащим уже стало доброй традицией. С февраля 2022 года в зону проведения специальной военной операции, колхозом было передано более 800 тонн различных грузов.
— Поддержка, которую получают наши военнослужащие, действительно всенародная: предприятия и организации берут шефство над подразделениями, жители Ростовской области плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, передают продукты питания и открытки с теплыми пожеланиями, — пояснил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Он добавил, что и региональное правительство не остается в стороне. Аппарат управления регулярно оказывает военно-техническую помощь как за счет областного бюджета, так и за счет Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Для армейцев постоянно приобретаются и передаются различные автомобили, снаряжение и спецоборудование.