Очередную партию помощи для военнослужащих на СВО отправили из Мясниковского района

Он добавил, что и региональное правительство не остается в стороне. Аппарат управления регулярно оказывает военно-техническую помощь как за счет областного бюджета, так и за счет Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Для армейцев постоянно приобретаются и передаются различные автомобили, снаряжение и спецоборудование.