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Очередную партию помощи для военнослужащих на СВО отправили из Мясниковского района

Очередную партию помощи для военнослужащих на СВО отправили из Мясниковского района

12 сентября 2023, 08:54
Фото: donland.ru
Очередная партия воды и продуктов питания накануне была отправлена военнослужащим в зону СВО из колхоза имени С. Г. Шаумяна Мясниковского района Ростовской области. В передачи груза принял участие заместитель губернатора донского края Вадим Артемов.

В этот раз участникам спецоперации направили 13 тонн воды и 450 наборов выпечки. Как отметил руководитель СПК «Колхоз имени С. Г. Шаумяна» Хачатур Поркшеян, помимо семи единиц выпечки, в каждый набор, также положили по 250 г конфет с ментолом.

— Уверены, что ребята обрадуются. В подразделении, которое получит этот груз, уже больше года достойно служат 20 человек из Мясниковского района. Адрес отправителя напомнит нашим землякам о доме и родных местах, — сказал Хачатур Поркшеян.

Для сотрудников колхоза им. С. Г. Шаумяна оказывать регулярную помощь военнослужащим уже стало доброй традицией. С февраля 2022 года в зону проведения специальной военной операции, колхозом было передано более 800 тонн различных грузов.

— Поддержка, которую получают наши военнослужащие, действительно всенародная: предприятия и организации берут шефство над подразделениями, жители Ростовской области плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, передают продукты питания и открытки с теплыми пожеланиями, — пояснил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Фото: donland.ru

Он добавил, что и региональное правительство не остается в стороне. Аппарат управления регулярно оказывает военно-техническую помощь как за счет областного бюджета, так и за счет Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Для армейцев постоянно приобретаются и передаются различные автомобили, снаряжение и спецоборудование.

#Ростов-на-Дону
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