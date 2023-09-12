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Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:59

Updated Сегодня, 18:59

Одного из диких кабанов сбила машина у Театральной площади

Одного из диких кабанов сбила машина у Театральной площади в Ростове

12 сентября 2023, 18:45
Фото: Midjourney
Одного из диких кабанов сбила машина у Театральной площади
В Ростове один из гуляющих по городу диких кабанов угодил под колеса автомобиля в районе Театрально площади, видео появилось в социальных сетях.

Напомним, что в Ростове-на-Дону 12 сентября были замечены три диких кабана. Один из этих кабанов пытался вломиться в музей «Россия — моя история». Животное было все в крови, не смогло выбить дверь, ударилось и убежало.

Затем сообщалось. что другой кабан напал на детей на площадке во дворе многоэтажки. Животное сбило ребенка, но мальчик успел подняться и убежать. Люди сообщают в полицию и городские службы о бегающих животных.

Там один из них на детской площадке сбил мальчика, ребенок упал, однако сумел убежать. Местные жители тем временем звонили в городские службы и полицию. Пресс-секретарь администрации города Мария Петрова сообщила, что полиция уже занята поиском и отловом диких животных, она призвала ростовчан не приближаться к ним.

Одного из диких кабанов сбила машина у Театральной площади
Видео: Midjourney

Позднее в Сети появилось видео, на котором дикий кабан выскакивает на проезжую часть в районе Театрального проспекта. Водитель не успел затормозить и сбил животное, однако его это не остановило, кабан подскочил и убежал.

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