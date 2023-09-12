Одного из диких кабанов сбила машина у Театральной площади в Ростове

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Напомним, что в Ростове-на-Дону 12 сентября были замечены три диких кабана. Один из этих кабанов пытался вломиться в музей «Россия — моя история». Животное было все в крови, не смогло выбить дверь, ударилось и убежало.
Затем сообщалось. что другой кабан напал на детей на площадке во дворе многоэтажки. Животное сбило ребенка, но мальчик успел подняться и убежать. Люди сообщают в полицию и городские службы о бегающих животных.
Там один из них на детской площадке сбил мальчика, ребенок упал, однако сумел убежать. Местные жители тем временем звонили в городские службы и полицию. Пресс-секретарь администрации города Мария Петрова сообщила, что полиция уже занята поиском и отловом диких животных, она призвала ростовчан не приближаться к ним.
Позднее в Сети появилось видео, на котором дикий кабан выскакивает на проезжую часть в районе Театрального проспекта. Водитель не успел затормозить и сбил животное, однако его это не остановило, кабан подскочил и убежал.