Одного из диких кабанов сбила машина у Театральной площади в Ростове

Там один из них на детской площадке сбил мальчика, ребенок упал, однако сумел убежать. Местные жители тем временем звонили в городские службы и полицию. Пресс-секретарь администрации города Мария Петрова сообщила, что полиция уже занята поиском и отловом диких животных, она призвала ростовчан не приближаться к ним.