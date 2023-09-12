«Огонек облетел»: ростовчане рассказали о грохоте и белых полосах в небе над городом

Жители Левенцовки сообщили, что слышали вечером грохот, после чего в небе появились характерные белые полосы. Их хорошо видно со стороны улицы Малиновского. «Да, был взрыв», «Да, было, но тихо», «Я тоже слышала, думала, у соседей что-то упало», «Я слышала, хоть и не громкий, но он был», — пишут горожане.