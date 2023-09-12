«Огонек облетел»: ростовчане рассказали о грохоте и белых полосах в небе над городом

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Жители Левенцовки сообщили, что слышали вечером грохот, после чего в небе появились характерные белые полосы. Их хорошо видно со стороны улицы Малиновского. «Да, был взрыв», «Да, было, но тихо», «Я тоже слышала, думала, у соседей что-то упало», «Я слышала, хоть и не громкий, но он был», — пишут горожане.
Многие предположили, что причиной шума и следов может быть и работа ПВО. Также среди популярных версий — переход самолета на сверхзвуковую скорость.
Официально власти Ростовской области инцидент пока никак не комментировали.
Информация уточняется.
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