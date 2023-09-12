rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Жители Ростова сообщили о грохоте и характерных белых полосах в небе над Левенцовкой

«Огонек облетел»: ростовчане рассказали о грохоте и белых полосах в небе над городом

12 сентября 2023, 16:34
Фото: 1MI
Жители Ростова сообщили о грохоте и характерных белых полосах в небе над Левенцовкой

Ростовчане рассказали о сильном грохоте и белых полосах в небе над городом

Жители Ростова сообщили о грохоте и характерных белых полосах в небе над Левенцовкой вечером 12 сентября, фото и видео они публикуют в социальных сетях.

Жители Левенцовки сообщили, что слышали вечером грохот, после чего в небе появились характерные белые полосы. Их хорошо видно со стороны улицы Малиновского. «Да, был взрыв», «Да, было, но тихо», «Я тоже слышала, думала, у соседей что-то упало», «Я слышала, хоть и не громкий, но он был», — пишут горожане.

Жители Ростова сообщили о грохоте и характерных белых полосах в небе над Левенцовкой
Видео: 1MI

Многие предположили, что причиной шума и следов может быть и работа ПВО. Также среди популярных версий — переход самолета на сверхзвуковую скорость.

Официально власти Ростовской области инцидент пока никак не комментировали.

Информация уточняется.

Ранее генерал Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников.

Читайте также:
Жители Ростова сообщили о грохоте и белых следах в небе над ЛевенцовкойВоенный аналитик рассказал, почему украинские БПЛА долетают до Ростовской областиГенерал Попов рассказал, как защитить Ростов от беспилотников
#Город#Новости#Видео#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Происшествие#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области тушат пожары, стоят в пробках и ждут нашествия креветок
Сегодня, 14:46
«В присутствии или по заказу»: как задерживали ростовчанку, чтобы упечь в психушку
Сегодня, 16:36
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Ростовской области в сентябре
Сегодня, 15:21
Эксперт пояснил, почему КПРФ на выборах в Ростовской области набрала мало голосов
Сегодня, 14:55
«На глазах у детей»: горожане пожаловались на отравление собак в Ростове
Сегодня, 10:41