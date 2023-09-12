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Published Сегодня, 17:14

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Updated Сегодня, 17:15

В Ростове дикие кабаны разгуливали по улицам города

Окровавленный дикий кабан пытался вломиться в музей «Россия — моя история» в Ростове

12 сентября 2023, 17:14
Фото: pxhere.com
В Ростове дикие кабаны разгуливали по улицам города
В Ростове дикие кабаны разгуливали по улицам города, а также пытались проникнуть в музей и детский сад, фото и видео с ними публикуют в социальных сетях очевидцы.

В Ростове по улицам города разгуливала толпа диких кабанов. Животные бегали в микрорайоне Сельмаш. Там они посетили парки имени Островского. Кабаны носились по лужайкам, отгоняли собак и даже успели повалить один из заборов.

Также один из кабанов, уже будучи окровавленным, решил пробраться в музей «Россия — моя история». Он влетел в дверь, сильно ударился и убежал.

Кабанов видели и в обычных дворах на Сельмаше. Испуганные местные жители вызывали к месту спасателей и полицию, чтобы отловить животных.

В Ростове дикие кабаны разгуливали по улицам города
Видео: pxhere.com

Помимо этого, Telegram-каналы сообщали, что дикий окровавленный кабан бегал на детской площадке в одном из дворов неподалеку от парка Островского. Животное едва не сбило и не задавило двоих детей.

Откуда сбежали кабаны и где они находятся сейчас, не известно.

Власти и службы города инцидент пока никак не комментируют.

Ранее жители Ростова потребовали заменить погибшие деревья на улице Малиновского.

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