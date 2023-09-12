Окровавленный дикий кабан пытался вломиться в музей «Россия — моя история» в Ростове

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В Ростове по улицам города разгуливала толпа диких кабанов. Животные бегали в микрорайоне Сельмаш. Там они посетили парки имени Островского. Кабаны носились по лужайкам, отгоняли собак и даже успели повалить один из заборов.
Также один из кабанов, уже будучи окровавленным, решил пробраться в музей «Россия — моя история». Он влетел в дверь, сильно ударился и убежал.
Кабанов видели и в обычных дворах на Сельмаше. Испуганные местные жители вызывали к месту спасателей и полицию, чтобы отловить животных.
Помимо этого, Telegram-каналы сообщали, что дикий окровавленный кабан бегал на детской площадке в одном из дворов неподалеку от парка Островского. Животное едва не сбило и не задавило двоих детей.
Откуда сбежали кабаны и где они находятся сейчас, не известно.
Власти и службы города инцидент пока никак не комментируют.
Ранее жители Ростова потребовали заменить погибшие деревья на улице Малиновского.