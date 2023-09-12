Окровавленный дикий кабан пытался вломиться в музей «Россия — моя история» в Ростове

В Ростове дикие кабаны разгуливали по улицам города, а также пытались проникнуть в музей и детский сад, фото и видео с ними публикуют в социальных сетях очевидцы.

В Ростове по улицам города разгуливала толпа диких кабанов. Животные бегали в микрорайоне Сельмаш. Там они посетили парки имени Островского. Кабаны носились по лужайкам, отгоняли собак и даже успели повалить один из заборов. Также один из кабанов, уже будучи окровавленным, решил пробраться в музей «Россия — моя история». Он влетел в дверь, сильно ударился и убежал. Кабанов видели и в обычных дворах на Сельмаше. Испуганные местные жители вызывали к месту спасателей и полицию, чтобы отловить животных. В Ростове дикие кабаны разгуливали по улицам города Видео: pxhere.com Помимо этого, Telegram-каналы сообщали, что дикий окровавленный кабан бегал на детской площадке в одном из дворов неподалеку от парка Островского. Животное едва не сбило и не задавило двоих детей. Откуда сбежали кабаны и где они находятся сейчас, не известно. Власти и службы города инцидент пока никак не комментируют. Ранее жители Ростова потребовали заменить погибшие деревья на улице Малиновского. Читайте также: На Дону подвели итоги голосования, а подросток ворвался в школу с ножом Неизвестный в военной форме угрожал взорвать пункт помощи участникам СВО в Ростове Жители Ростова потребовали заменить погибшие деревья на улице Малиновского