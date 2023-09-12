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Пассажирские причалы капитально отремонтируют в Ростове-на-Дону

Пассажирские причалы капитально отремонтируют в Ростове-на-Дону

12 сентября 2023, 16:51
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Пассажирские причалы капитально отремонтируют в Ростове-на-Дону
Власти Ростова заключили контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пассажирских причалов на реке Дон, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Власти Ростова озаботились капитальным ремонтом пассажирских причалов на реке Дон. Сейчас для модернизации объектов разрабатывается проектно-сметная документация. Она будет готова ориентировочно 6 декабря.

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После подготовки документов чиновники будут искать деньги на ремонт гидротехнических сооружений.

«Сейчас причальные стенки, за которые отвечает город, находятся в неудовлетворительном состоянии. Если не привести их в порядок, мы не сможем эксплуатировать эти объекты в дальнейшем», — заявил глава администрации Алексей Логвиненко.

Причальные стенки защищают набережную от размывания, также они необходимы для швартовки пассажирских судов.

Ранее жители Ростова потребовали заменить погибшие деревья на улице Малиновского.

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