Пассажирские причалы капитально отремонтируют в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Власти Ростова озаботились капитальным ремонтом пассажирских причалов на реке Дон. Сейчас для модернизации объектов разрабатывается проектно-сметная документация. Она будет готова ориентировочно 6 декабря.
После подготовки документов чиновники будут искать деньги на ремонт гидротехнических сооружений.
«Сейчас причальные стенки, за которые отвечает город, находятся в неудовлетворительном состоянии. Если не привести их в порядок, мы не сможем эксплуатировать эти объекты в дальнейшем», — заявил глава администрации Алексей Логвиненко.
Причальные стенки защищают набережную от размывания, также они необходимы для швартовки пассажирских судов.
Ранее жители Ростова потребовали заменить погибшие деревья на улице Малиновского.