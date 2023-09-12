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Поставка судна "Валдай" в Ростовскую область запланирована на 6 октября

Первое судно на подводных крыльях «Валдай» прибудет в Ростовскую область 6 октября

12 сентября 2023, 17:56
Фото: 1MI
Поставка судна "Валдай" в Ростовскую область запланирована на 6 октября
Поставка судна «Валдай» в Ростовскую область запланирована на 6 октября, сообщили в правительстве Ростовской области.

Судоходная пассажирская компания «Дон» получила от властей Ростовской области субсидию в 344 миллиона рублей на покупку двух пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай». Вместимость каждого составит не менее 40 мест.

Контролировать целевое расходование средств будет министерство транспорта региона. Известно, что изготовлением судов и их поставкой займется Нижегородское центральное конструкторское бюро имени Алексеева.

Власти потратят 344 млн руб на два пассажирских судна «Валдай» в Ростовской области
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Ходовые испытания первого донского «Валдая» запланированы на 29 сентября, а поставка его в Ростовскую область — на 6 октября. Второе судно будет спущено на воду для проведения испытаний в ноябре. В Ростов оно прибудет до конца года.

Ранее сообщалось, что из Ростовской области в Мариуполь запустят морское судно «Метеор».

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