Первое судно на подводных крыльях «Валдай» прибудет в Ростовскую область 6 октября

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Судоходная пассажирская компания «Дон» получила от властей Ростовской области субсидию в 344 миллиона рублей на покупку двух пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай». Вместимость каждого составит не менее 40 мест.
Контролировать целевое расходование средств будет министерство транспорта региона. Известно, что изготовлением судов и их поставкой займется Нижегородское центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
Ходовые испытания первого донского «Валдая» запланированы на 29 сентября, а поставка его в Ростовскую область — на 6 октября. Второе судно будет спущено на воду для проведения испытаний в ноябре. В Ростов оно прибудет до конца года.
Ранее сообщалось, что из Ростовской области в Мариуполь запустят морское судно «Метеор».