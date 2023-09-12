По технологическому и пространственному развитию среди городов БРИКС лидирует Москва

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
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Как пишет издание 56orb.ru, этот индекс отражает, насколько продуманная организация пространства города сокращает время, затрачиваемое каждым жителем, а инновационное и грамотно продуманное развитие мегаполиса позволяет его экономить. Этот индекс основывается на уникальной методологии, использующей статистические данные, открытые пространственные данные и спутниковые изображения. Он учитывает не только наличие разнообразных услуг, но и их уровень доступности для местных жителей, реальное положение вещей.
Евгений Михайленко, руководитель центра СИТИ и декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, подчеркивает, что Москва заслуженно занимает первое место среди городов стран БРИКС в данном рейтинге. Это результат усилий московских властей в создании комфортной городской среды, развитии полицентричности и формировании привлекательных центров для жителей на всей территории города.
Москва активно модернизирует общественный транспорт, делая его более доступным и разнообразным, а также развивает научный и культурный потенциал, на что особенно обратили внимание участники консорциума. Введение в эксплуатацию Московского центрального кольца (МЦК) и московских центральных диаметров (МЦД), строительство Большой кольцевой линии метро, замена автобусов на экологически чистые электробусы и развитие водного транспорта служит яркими примерами таких изменений.
Михайленко отмечает, что значительную роль в расчете индекса играет развитие инновационной инфраструктуры, включая цифровые социальные услуги, сервисы доставки и мобильность. Кроме того, город активно поддерживает высокотехнологичные отрасли и внедряет цифровые проекты.
После Москвы в рейтинге следуют Пекин, Шанхай, Сан-Паулу и Гуанчжоу. Организаторы проекта стремятся сделать этот индекс международно признанным инструментом, который будет использоваться для оценки городского развития и комфортности окружающей среды для жителей. В текущем году консорциум планирует проанализировать ключевые показатели для ста крупнейших городов мира, а полная версия рейтинга будет доступна в декабре.