По технологическому и пространственному развитию среди городов БРИКС лидирует Москва

Как пишет издание 56orb.ru, этот индекс отражает, насколько продуманная организация пространства города сокращает время, затрачиваемое каждым жителем, а инновационное и грамотно продуманное развитие мегаполиса позволяет его экономить. Этот индекс основывается на уникальной методологии, использующей статистические данные, открытые пространственные данные и спутниковые изображения. Он учитывает не только наличие разнообразных услуг, но и их уровень доступности для местных жителей, реальное положение вещей.