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Published Сегодня, 16:35

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Updated Сегодня, 16:37

Жители Ростова обнаружили повешенного на дереве мужчину в роще СКА

Повешенного мужчину нашли ростовчане во время прогулки в роще СКА

12 сентября 2023, 16:35
Фото: 1MI
Жители Ростова обнаружили повешенного на дереве мужчину в роще СКА
Жители Ростова обнаружили повешенного на дереве мужчину в роще СКА, об этом они рассказали в соцсетях.

В роще СКА в Ворошиловском районе обнаружен повешенным на дереве неизвестный мужчина. Его труп нашли прогуливающиеся в роще ростовчане. С их слов, умершему около 30 лет.

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При каких обстоятельствах и когда умер мужчина, неизвестно. В правоохранительных органах инцидент официально никак не комментируют. Подробности происшествия уточняются.

Ранее в московской квартире обнаружили труп 42-летнего арендатора из Ростова. По предварительной информации, он умер от передозировки наркотиками.

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