Повешенного мужчину нашли ростовчане во время прогулки в роще СКА

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
В роще СКА в Ворошиловском районе обнаружен повешенным на дереве неизвестный мужчина. Его труп нашли прогуливающиеся в роще ростовчане. С их слов, умершему около 30 лет.
При каких обстоятельствах и когда умер мужчина, неизвестно. В правоохранительных органах инцидент официально никак не комментируют. Подробности происшествия уточняются.
Ранее в московской квартире обнаружили труп 42-летнего арендатора из Ростова. По предварительной информации, он умер от передозировки наркотиками.