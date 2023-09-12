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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Ростовчане поделились подробностями пожара в Нахичевани 12 сентября

Пожилая женщина-инвалид погибла во время пожара в Ростове 12 сентября

12 сентября 2023, 11:15
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане поделились подробностями пожара в Нахичевани 12 сентября

В Нахичевани в пожаре на 14-й Линии погибла ростовчанка, пострадал мужчина

В Ростове в доме №24 на 14-й Линии вспыхнул пожар, по словам очевидцев, в нем погибла неходячая пожилая женщина, об этом рассказал собственный корреспондент издания RostovGazeta с места событий.

Напомним, пару часов назад в Нахичевани вспыхнул пожар, который охватил уже два дома на 15-й Линии. Наш корреспондент с места событий сообщает, что еще один пожар возник на улице 14-й Линии, 24.

«Со слов очевидцев дома осталась неходячая женщина в возрасте, не успели вывести», — рассказал корреспондент.

Ростовчане поделились подробностями пожара в Нахичевани 12 сентября
Видео: rostovgazeta.ru
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Спустя некоторое время из дома вынесли мужчину, который находился без сознания.Спустя некоторое время из дома вынесли мужчину, который находился без сознания.
Спустя некоторое время из дома вынесли мужчину, который находился без сознания.
Фото: rostovgazeta.ru

Спустя некоторое время из дома вынесли мужчину, который находился без сознания.

В МЧС уточнили, что в пожаре на 14-й Линия, 24 обнаружили тело женщины, ее личность предстоит установить. Еще один человек пострадал. Пожар локализовали в 13.41 мск на площади 20 квадратов.

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