Пожилая женщина-инвалид погибла во время пожара в Ростове 12 сентября

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Напомним, пару часов назад в Нахичевани вспыхнул пожар, который охватил уже два дома на 15-й Линии. Наш корреспондент с места событий сообщает, что еще один пожар возник на улице 14-й Линии, 24.
«Со слов очевидцев дома осталась неходячая женщина в возрасте, не успели вывести», — рассказал корреспондент.
Спустя некоторое время из дома вынесли мужчину, который находился без сознания.
В МЧС уточнили, что в пожаре на 14-й Линия, 24 обнаружили тело женщины, ее личность предстоит установить. Еще один человек пострадал. Пожар локализовали в 13.41 мск на площади 20 квадратов.