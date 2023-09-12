Правозащитник рассказал, как ростовчанка оказалась в психушке после ссоры с мужем

«По нашему мнению, эта акция имеет коррупционную составляющую. Супруг Говоровой достаточно состоятельный человек для сельской местности. Возможно, он имеет определенные связи в Целинском районе. Может, заплатил или пообещал какие-то преференции для организации всей этой истории с психоневрологическими отклонениями бывшей супруги. По-другому я не могу объяснить, почему в день выборов Целинский район направил трех сотрудников, чтобы доставить женщину в психоневрологический диспансер только из-за того, что она собралась уехать от мужа и вернуться к себе домой. Туда, где она прописана», — резюмирует Павел Сагайда.