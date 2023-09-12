Правозащитник рассказал, как ростовчанка оказалась в психушке после ссоры с мужем

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По словам собеседника, Светлана Говорова и ее муж находятся в разводе. Супруг работает в Целинском районе и считается достаточно обеспеченным человеком.
Из-за телесных повреждений во время очередной ссоры, женщина решила собрать свои вещи и уехать подальше от мужа — домой в Ростов, где она прописана.
«Однако на фоне этого, с подачи ее мужа, начался розыгрыш ситуации с ее психическим помешательством», — отмечает Павел Сагайда.
Спикер разъясняет, что, предположительно, сотрудники полиции Целинского района с применением физической силы отобрали у женщины паспорт. А чтобы она не могла снимать происходящее — отобрали и телефон. Среди них, передает предположения Светланы правозащитник, якобы был участковый, оперуполномоченный в гражданской одежде и женщина. При этом представители ведомства не представлялись.
Все это происходило в субботу 9 сентября, в день выборов в Ростовской области.
Против воли ростовчанки три человека привезли ее в ЦРБ Целинского района. Там прием вел дежурный врач. Он выписал направление на помещение женщины в психоневрологический диспансер в Егорлыкском районе Ростовской области. Ее тут же отправили туда. Также, вопреки ее согласию, практически «затаскивая в диспансер».
«По факту они не имели на это права. Все было сделано незаконно, против воли ростовчанки, без ее согласия и без решения суда. Причем причины происходящего ей также не сообщались», — подчеркивает правозащитник.
Собеседник замечает странный факт — в медучреждении в субботу 9 сентября словно ожидали ростовчанку.
По его словам, здесь собрался кворум для проведения комиссионного обследования и помещения женщины в психоневрологический диспансер. Комиссия и определила — оставить Говорову в медучреждении без ее согласия, и без решения суда.
В понедельник, 11 сентября, правозащитник с прокурором посетили ростовчанку в диспансере.
«Светлана аргументировано отвечала на вопросы. Видно, что сейчас она пребывает в стрессе. Но, извините, любой человек, оказавшись на ее месте, придет в ужас. Даже я, имеющий определенный опыт за плечами, не могу сказать, как бы повел себя на ее месте», — говорит Павел Сагайда.
Спикер подчеркивает, что Светлана написала и отдала прокурору два заявления в отношении произвола и незаконных действий сотрудников полиции и ЦРБ Целинского района.
«В соответствии с законом, для удержания пациента в психоневрологическом диспансере необходимы очень веские основания. Человек должен находится в тяжелейшем депрессивном состоянии, — разъясняет правозащитник. — А Говорова в таком состоянии не находится. Кворум пытался нам объяснить, что женщина, дескать, нуждается в обследовании. Ей придумали какую-то очень непростую болезнь».
По словам собеседника, паспорт Светлане так и не вернули. Ростовчанка до сих пор пребывает в диспансере. По ее словам, за минувшие сутки в медучреждении ей не давали медицинские препараты, не проводили никакое лечение. Лишь один раз измерили давление.
«Держать женщину могут там до семи суток. Ведь 48 часов требуется для сбора и подачи документов в суд. А пять суток занимает разрешение этой ситуации судом», — разъясняет эксперт.
Любопытно, что, по словам правозащитника, в июле 2023 года Светлана Говорова оформлялась на работу в органы внутренних дел и проходила медкомиссию. Посещала психиатра, невропатолога, нарколога. Никаких психоневрологических расстройств у нее выявлено не было.
Эти документы она показывала на комиссии диспансера. Только, по словам собеседника, на них никто не обращал внимание.
«По нашему мнению, эта акция имеет коррупционную составляющую. Супруг Говоровой достаточно состоятельный человек для сельской местности. Возможно, он имеет определенные связи в Целинском районе. Может, заплатил или пообещал какие-то преференции для организации всей этой истории с психоневрологическими отклонениями бывшей супруги. По-другому я не могу объяснить, почему в день выборов Целинский район направил трех сотрудников, чтобы доставить женщину в психоневрологический диспансер только из-за того, что она собралась уехать от мужа и вернуться к себе домой. Туда, где она прописана», — резюмирует Павел Сагайда.
В психоневрологическом диспансере Егорлыкского района отказались отвечать на вопросы корреспондента RostovGazeta.
«Скажите пожалуйста, корреспондент, вы знаете законы психиатрической помощи, врачебной тайны? О том, что у нас пациенты находятся здесь, я вообще вам не имею права ничего говорить. Ни, тем более, описывать ее состояние. Все вопросы либо к правозащитникам, либо к адвокатам. Мы отвечаем только на запросы суда», — сообщил дежурный доктор.
В пресс-службе МВД по Ростовской области затруднились прокомментировать ситуацию.
«В субботу дежурил другой сотрудник, и сегодня мне не передавали такую информацию. Ее даже в сводке нет. Мы выясним, и тогда сообщим», — подчеркнули в пресс-службе.
Информация уточняется.
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