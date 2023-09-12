Ради чего ростовчанам стоит поехать в Краснодар на выходные

Любителям природы понравится краснодарский сафари-парк. Его глобальное отличие от ростовского зоопарка в том, что животных здесь можно кормить. Но только некоторых и только тем кормом, который продается на территории парка в специальных автоматах. Стоит пакетик гранулированных лакомств для животных около 100 рублей. Зато сам билет в сафари-парк, более чем в два раза дороже, чем в донском зоосаду. Обычная цена билета для взрослого — 1200 рублей по всем дням кроме среды, когда его стоимость падает до 800 рублей.