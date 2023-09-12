Ради чего ростовчанам стоит поехать в Краснодар на выходные

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Ростов и Краснодар негласно конкурируют между собой за звание культурной и туристической столицы Юга России. Юридически выигрывает Ростов, однако Краснодар не перестает наступать на пятки.
Во многом на успех Краснодара в последние годы повлияло его расположение: столица курортного региона и перевалочный пункт для тех, кто издалека едет к морю. Сам Краснодар тоже может стать отличным место для мини-отпуска.
Из Ростова в Краснодар за несколько часов можно доехать на рейсовом автобусе, поезде или на электричке. Самым быстрым способом добраться до города остается личный автомобиль. Поездка на нем занимает около трех часов.
Проблемы с поиском жилья в активно строящемся Краснодаре просто не существует. В городе достаточное количество отелей и гостиниц, однако самым бюджетным и удобным способом размещения остаются квартиры. У краснодарских арендодателей очень распространена посуточная сдача квартир в районе парка «Краснодар». Стоимость суточного проживания в студиях варьируется от 1300 до 2500 тысяч рублей.
«Они пользуются огромной популярностью, потому что район относительно новый и гостиниц тут на всех желающих просто нет. Очень много, кто с севера едет на море и на 2-3 дня решает остановиться в Краснодаре, чтобы погулять по парку Галицкого», — рассказывает хозяйка арендованной нами квартиры Наталья.
Парком Галицкого в честь его основателя — экс-совладельца торговой сети «Магнит» — местные жители и туристы называют парк «Краснодар». Он расположен на территории, примыкающей к стадиону футбольного клуба «Краснодар».
Парк работает круглосуточно и бесплатно для посетителей. На то, чтобы обойти всю его площадь, а это более, чем 22 гектара, нам понадобилось почти 10 часов.
С 2016 года в парке построили более двух десятков различных объектов, среди которых фонтаны, лабиринты, сады, детские и спортивные площадки, арт-зоны. Поражает количество растений на территории. И не каких-нибудь сосен и тополей, а редких деревьев и кустарников. Для ландшафтного дизайна в парке «Краснодар» высадили японские клены, декоративные сливы, грабы, ландышевые деревья, хлопковые деревья, медовые пальмы, секвойи.
Все это цветет и пахнет под палящим солнцем. А во время прогулки в парке встречи с садовниками избежать практически не удастся: они здесь работают целый день и в большом количестве.
«У каждого растения здесь есть свое расписание полива, свои правила ухода. Каждое деревце тут ежедневно навещают, проверяют его состояние. Не везде достаточно просто включить автополив», — объясняет местный садовник Игорь.
Парк «Краснодар» по расположению похож на территорию рядом с «Ротов-Ареной». Даже грустно сравнивать ростовский тротуар, который облюбовали ночные гонщики с краснодарскими прогулочными аллеями, утопающими в зелени.
Вдобавок, краснодарский парк имеет несколько престижных наград. В 2019 году он стал лучшим парком в номинации Eurasian Park Awards, премия International Large Urban Parks Awards. В прошедшем 2022 году парк включили в число лучших архитектурных объектов России в XXI веке.
Если о парке Галицкого всем известно уже давно и почти никто не удивляется оазису посреди крупного города, то новым центром притяжения стал Японский сад. Это одна из зон «Краснодара». Вход в нее тоже бесплатный, но не совсем свободный. Одновременно на территории ландшафтной зоны может находится не более 300 человек. Количество посетителей регулируется при помощи системы входа по QR-кодам. Получить их можно бесплатно в специальных автоматах, установленных прямо на входе в Японский сад.
Очереди на получение QR-кодов выстраиваются еще вечером. А выдавать заветные билеты автоматы начинают только в 6 утра.
«Мы стали вчера в 10 вечера в очередь. И до сих пор стоим. Перед нами уже один человек остался. Но те, кто только сейчас подошел вряд ли уже на сегодня успеют», — рассказывает турист из Таганрога Илья Береговой. На момент нашего с ним разговора на часах было пол десятого утра.
Чтобы не стоять в длинной очереди и все-таки попасть в самый большой за пределами Японии японский сад, есть способ пройти на территорию платно.
Самый дешевый способ — заплатить перекупам за QR-код, которые они выставляют на продажу на различных сайтах. Стоят они в среднем от 300 до 1000 рублей. У этого способа есть один существенный минус — нет гарантии, что QR-код окажется действующим.
Самый безопасный (и дорогой) способ войти без очереди — забронировать столик в ресторане «Ретэй», который находится на территории сада. Сумма депозита на одного человека — 2000 тысячи рублей. Добавим, что забронировать стол за пару дней до прогулки скорее всего не выйдет. Мы узнавали на счет свободных мест за месяц до поездки — уже тогда их можно было пересчитать по пальцам.
Парк Галицкого далеко не единственное, ради чего ростовчанам стоит съездить в Краснодар. Город славится и другими достопримечательностями, большинство из которых бесплатные. Например, улица Красная в историческом центре города, на которой находятся памятник Екатерине Великой и Царские ворота. Сама улица представляет собой длинный прогулочный бульвар, чем-то напоминающий улицу Пушкинскую в Ростове.
Романтикам обязательно стоит побывать на Мосту поцелуев. Он соединяет набережную Кубани с полуостровом, где находится Парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы.
Любителям природы понравится краснодарский сафари-парк. Его глобальное отличие от ростовского зоопарка в том, что животных здесь можно кормить. Но только некоторых и только тем кормом, который продается на территории парка в специальных автоматах. Стоит пакетик гранулированных лакомств для животных около 100 рублей. Зато сам билет в сафари-парк, более чем в два раза дороже, чем в донском зоосаду. Обычная цена билета для взрослого — 1200 рублей по всем дням кроме среды, когда его стоимость падает до 800 рублей.
Каждая зона сафари-парка оформлена в этническом стиле, который соотносится с местностью происхождения животного. Здесь есть собственная египетская галерея, южно-американская пампа, китайский дворик и даже джунгли. На территории площадью 10 гектаров можно увидеть муравьеда, тапира, белого тигра, двух гиппопотамов, почти два десятка крокодилов, стаю гиен, пару морских котиков и целое стадо пятнистых оленей. Всего в сафари-парке живет более 220 видов различных животных. Из них 80% числятся в Красной книге.
Краснодар — не тот город, куда стоит приезжать в длительный отпуск. Здесь мало торговых центров и развлечений для туристов из таких же больших городов. Зато для смены обстановки на уик-энд этот город подойдет идеально.
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