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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:41

Росрыболовство обещает удвоить производство красной икры в России

12 сентября 2023, 05:39
Росрыболовство обещало увеличить производство красной икры в России. В этом году был хороший улов горбуши, что позволит значительно увеличить выпуск красной икры в бюджетном сегменте.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил на Восточном экономическом форуме о сохранении объемов выловленной рыбы на уровне прошлого года. При этом он отметил, что рыба не будет экспортироваться в недружественные страны, но будет отправляться в государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Это позволит значительно увеличить производство красной икры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Шестакова, икры хватит для всех потребителей, а цена будет низкой благодаря большому количеству пойманной горбуши. Горбуша, как отметил глава Росрыболовства, является социальным видом лососевых.

Обещание Шестакова привлекло внимание ТАСС. Планируется, что в этом году производство красной икры увеличится в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

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