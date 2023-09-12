Росрыболовство обещает удвоить производство красной икры в России

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил на Восточном экономическом форуме о сохранении объемов выловленной рыбы на уровне прошлого года. При этом он отметил, что рыба не будет экспортироваться в недружественные страны, но будет отправляться в государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Это позволит значительно увеличить производство красной икры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».