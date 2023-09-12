Росрыболовство обещает удвоить производство красной икры в России

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил на Восточном экономическом форуме о сохранении объемов выловленной рыбы на уровне прошлого года. При этом он отметил, что рыба не будет экспортироваться в недружественные страны, но будет отправляться в государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Это позволит значительно увеличить производство красной икры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам Шестакова, икры хватит для всех потребителей, а цена будет низкой благодаря большому количеству пойманной горбуши. Горбуша, как отметил глава Росрыболовства, является социальным видом лососевых.
Обещание Шестакова привлекло внимание ТАСС. Планируется, что в этом году производство красной икры увеличится в 2 раза по сравнению с прошлым годом.