Ростовчан предупредили о новой схеме обмана с потерей кошелька и фальшивыми купюрами

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В воскресенье, 10 сентября, подписчица сообщества «Подслушано Ростов-на-Дону» рассказала, что ее бабушка стала жертвой обмана.
Женщина утверждает, что ее родственница нашла на остановке РИИЖТ кошелек, выпавший из кармана мужчины. Пенсионерка решила вернуть кошелек прохожему и догнала его, в ответ на это мужчина решил отблагодарить ее деньгами, однако в его кошельке были только купюры номиналом 2000 рублей.
«Он предложил обмен. Бабушка отдала ему последние 750 рублей, а он ей взамен фальшивую купюру. Узнала она это только дома и была очень расстроена», — поделилась женщина, уточнив, что фальшивые деньги пенсионерке вручил невысокий мужчина среднего возраста в черной куртке.
Женщина попросила ростовчан предупредить пожилых людей о схеме обмана, чтобы те не потеряли деньги и не стали обладателями фальшивых купюр во время помощи окружающим.
Ранее ростовчанин потерял 1,5 миллиона рублей из-за обвинений в госизмене.