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Ростовчан предупредили о новой схеме обмана с потерей кошелька и фальшивыми купюрами

Ростовчан предупредили о новой схеме обмана с потерей кошелька и фальшивыми купюрами

12 сентября 2023, 06:23
Фото: 1MI
Ростовчан предупредили о новой схеме обмана с потерей кошелька и фальшивыми купюрами
В Ростове пожилую женщину, нашедшую кошелек на улице, «отблагодарили» за находку фальшивыми деньгами и забрали у нее 750 рублей, подробностями инцидента поделились в соцсетях.

В воскресенье, 10 сентября, подписчица сообщества «Подслушано Ростов-на-Дону» рассказала, что ее бабушка стала жертвой обмана.

Женщина утверждает, что ее родственница нашла на остановке РИИЖТ кошелек, выпавший из кармана мужчины. Пенсионерка решила вернуть кошелек прохожему и догнала его, в ответ на это мужчина решил отблагодарить ее деньгами, однако в его кошельке были только купюры номиналом 2000 рублей.

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«Он предложил обмен. Бабушка отдала ему последние 750 рублей, а он ей взамен фальшивую купюру. Узнала она это только дома и была очень расстроена», — поделилась женщина, уточнив, что фальшивые деньги пенсионерке вручил невысокий мужчина среднего возраста в черной куртке.

Женщина попросила ростовчан предупредить пожилых людей о схеме обмана, чтобы те не потеряли деньги и не стали обладателями фальшивых купюр во время помощи окружающим.

Ранее ростовчанин потерял 1,5 миллиона рублей из-за обвинений в госизмене.

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