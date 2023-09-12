Ростовчан предупредили о новой схеме обмана с потерей кошелька и фальшивыми купюрами

Женщина утверждает, что ее родственница нашла на остановке РИИЖТ кошелек, выпавший из кармана мужчины. Пенсионерка решила вернуть кошелек прохожему и догнала его, в ответ на это мужчина решил отблагодарить ее деньгами, однако в его кошельке были только купюры номиналом 2000 рублей.