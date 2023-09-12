Ростовский спасатель рассказал, что делать, если на вас напал дикий кабан

Спасатель предупреждает, что точно не стоит делать, так это кричать и пытаться напасть на кабана с ножом или оружием. «Вообще звуки кабанов отпугивают. Но, как мы видим по новостям, эти три не совсем адекватные. Раненые кабаны становятся еще агрессивнее, поэтому если нет гарантии, что вы убьете его с первого раза — пытаться даже не стоит», — пояснил Белков.