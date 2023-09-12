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Ростовский спасатель рассказал, что делать, если на вас напал дикий кабан

Ростовский спасатель рассказал, что делать, если на вас напал дикий кабан

12 сентября 2023, 19:37
Фото: <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/wild-boar-in-the-nature-habitat-dangerous-animal-in-the-forest-czech-republic-nature-sus-scrofa_16206110.htm#query=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB&position=23&from_view=search&track=ais">Изображение от vladimircech</a> на Freepik
По городу носится как минимум три диких и агрессивных кабана. Они уже попытались напасть на детей, вломиться в музей и попали под машину. Что делать, если во время вечерней прогулки по центру Ростова вы вдруг встретились с кабаном, рассказывает ростовский спасатель Артем Белков.

Спасатель предупреждает, что точно не стоит делать, так это кричать и пытаться напасть на кабана с ножом или оружием. «Вообще звуки кабанов отпугивают. Но, как мы видим по новостям, эти три не совсем адекватные. Раненые кабаны становятся еще агрессивнее, поэтому если нет гарантии, что вы убьете его с первого раза — пытаться даже не стоит», — пояснил Белков.

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Кабаны, говорит эксперт, бегают быстрее человека. Поэтому единственный способ спастись от них — залезть на дерево или забор. Если есть возможность — быстро сесть в машину или зайти в здание с прочной дверью.

«Если рядом ничего такого нет, а кабан бежит на вас — не бегите от него. В самый последний момент отпрыгните в сторону. Пока кабан поймет, куда вы делись, притормозит и совершит разворот, пройдет немного времени. Используйте его чтобы спрятаться», — советует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что дикие кабаны убежали из Сельмаша в центр Ростова.

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