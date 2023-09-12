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Ростовского таможенного брокера признали банкротом за неуплату 7,65 млрд рублей

Ростовского таможенного брокера признали банкротом за неуплату 7,65 млрд рублей

12 сентября 2023, 04:53
Фото: 1MI
Ростовского таможенного брокера признали банкротом за неуплату 7,65 млрд рублей
В Ростовской области ввели процедуру наблюдения против ООО «Маршалл», которое задолжало кредиторам более 7,65 миллиарда рублей, информация появилась на портале сведений о банкротствах.

В минувшую пятницу, 8 сентября, Арбитражный суд Ростовской области вынес решение по делу таганрогского ООО «Маршалл» и признал его банкротом. Также по решению суда ввели процедуру конкурсного производства, конкурсным управляющим стали Геннадий Прокопцев.

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Согласно данным судебного слушания, ИФНС по Таганрогу обратилась в арбитраж, чтобы признать таможенного брокера банкротом после того, как задолженность компании выросла до 7,65 миллиарда рублей.

Сейчас в отношении предприятия ввели процедуру наблюдения, а требования ИФНС Таганрога на общую сумму в 5,63 миллиарда рублей включили в третью очередь требований кредиторов ООО «Маршалл».

Ранее стало известно, за что судились донские компании в августе.

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