Ростовского таможенного брокера признали банкротом за неуплату 7,65 млрд рублей

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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В минувшую пятницу, 8 сентября, Арбитражный суд Ростовской области вынес решение по делу таганрогского ООО «Маршалл» и признал его банкротом. Также по решению суда ввели процедуру конкурсного производства, конкурсным управляющим стали Геннадий Прокопцев.
Согласно данным судебного слушания, ИФНС по Таганрогу обратилась в арбитраж, чтобы признать таможенного брокера банкротом после того, как задолженность компании выросла до 7,65 миллиарда рублей.
Сейчас в отношении предприятия ввели процедуру наблюдения, а требования ИФНС Таганрога на общую сумму в 5,63 миллиарда рублей включили в третью очередь требований кредиторов ООО «Маршалл».
Ранее стало известно, за что судились донские компании в августе.