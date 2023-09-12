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Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Симптомы мигрени: как их определить

12 сентября 2023, 16:41
Мигрень — тяжелое для человека состояние: головная боль очень сильная, лекарства мало помогают и, самое главное, она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Это серьезно влияет на качество жизни, потому что во время приступа мигрени почти невозможно ясно мыслить и размышлять.

В отличие от распространенного мнения, мигрень возникает не только у женщин, но и у мужчин. Хотя женщины более подвержены этому состоянию из-за гормональных изменений. Поэтому у женщин мигрень чаще возникает до и после менструации, во время беременности и в период менопаузы, пишет RuNews24.Ru.

Тем не менее, после климакса мигрень обычно проходит и больше не беспокоит. Согласно ВОЗ, мигрень входит в топ-20 заболеваний, которые существенно снижают работоспособность. У одних мигрень случается всего несколько раз в жизни, у других она становится хронической, и приступы повторяются более 8 раз в месяц, 15 из которых сопровождаются сильной головной болью.

Одним из основных признаков мигрени является пульсирующая головная боль. Она начинается неяркой, но постепенно усиливается и становится невыносимой, особенно при движении. Головная боль при мигрени часто сопровождается ограничением движений, распространяется по лицу, шее и плечам, вызывает чрезвычайную чувствительность к прикосновениям и напряжение мышц шеи.

Мигрень также может проявляться в форме ауры, которая предшествует приступу головной боли. Аура может включать нарушения зрения, запахи, ощущения покалывания в конечностях и лице, проблемы с речью.

У людей с мигренью обычно возникает усталость и слабость, которые сохраняются как до, так и после приступа. Это состояние может быть сопровождено раздражительностью, затруднением концентрации и работой.

Дополнительный симптом мигрени — головокружение. Вестибулярная мигрень характеризуется этим симптомом, который может возникать даже быстрее головной боли и сохраняться во время ауры.

Для отличия мигрени от обычной головной боли можно выполнить простой тест. Если была выраженная тошнота, повышенная чувствительность к свету или звуку и ограничение повседневной деятельности, то вероятность того, что это мигрень, составляет около 93%. Но для точного диагноза всегда лучше проконсультироваться с неврологом.

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