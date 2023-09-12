Симптомы мигрени: как их определить

Тем не менее, после климакса мигрень обычно проходит и больше не беспокоит. Согласно ВОЗ, мигрень входит в топ-20 заболеваний, которые существенно снижают работоспособность. У одних мигрень случается всего несколько раз в жизни, у других она становится хронической, и приступы повторяются более 8 раз в месяц, 15 из которых сопровождаются сильной головной болью.