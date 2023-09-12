Симптомы мигрени: как их определить

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В отличие от распространенного мнения, мигрень возникает не только у женщин, но и у мужчин. Хотя женщины более подвержены этому состоянию из-за гормональных изменений. Поэтому у женщин мигрень чаще возникает до и после менструации, во время беременности и в период менопаузы, пишет RuNews24.Ru.
Тем не менее, после климакса мигрень обычно проходит и больше не беспокоит. Согласно ВОЗ, мигрень входит в топ-20 заболеваний, которые существенно снижают работоспособность. У одних мигрень случается всего несколько раз в жизни, у других она становится хронической, и приступы повторяются более 8 раз в месяц, 15 из которых сопровождаются сильной головной болью.
Одним из основных признаков мигрени является пульсирующая головная боль. Она начинается неяркой, но постепенно усиливается и становится невыносимой, особенно при движении. Головная боль при мигрени часто сопровождается ограничением движений, распространяется по лицу, шее и плечам, вызывает чрезвычайную чувствительность к прикосновениям и напряжение мышц шеи.
Мигрень также может проявляться в форме ауры, которая предшествует приступу головной боли. Аура может включать нарушения зрения, запахи, ощущения покалывания в конечностях и лице, проблемы с речью.
У людей с мигренью обычно возникает усталость и слабость, которые сохраняются как до, так и после приступа. Это состояние может быть сопровождено раздражительностью, затруднением концентрации и работой.
Дополнительный симптом мигрени — головокружение. Вестибулярная мигрень характеризуется этим симптомом, который может возникать даже быстрее головной боли и сохраняться во время ауры.
Для отличия мигрени от обычной головной боли можно выполнить простой тест. Если была выраженная тошнота, повышенная чувствительность к свету или звуку и ограничение повседневной деятельности, то вероятность того, что это мигрень, составляет около 93%. Но для точного диагноза всегда лучше проконсультироваться с неврологом.