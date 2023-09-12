Синоптики объявили, когда потеплеет в Ростовской области

«Предстоящая неделя будет без погодных катаклизмов, но довольно холодная. И только к выходным температурный режим приблизится к значениям, характерным для середины сентября», — уточняет Котилевская, добавив, что в Ростове воздух прогреется до +24 градусов только к пятнице, в Краснодаре к концу недели ожидается +25 градусов.