Синоптики объявили, когда потеплеет в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Портал ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую рассказал, что в ближайшие дни период похолодания в Ростовской области и ЮФО должен закончиться. Температура воздуха должна вернуться к нормальным значения для середины сентября.
«Предстоящая неделя будет без погодных катаклизмов, но довольно холодная. И только к выходным температурный режим приблизится к значениям, характерным для середины сентября», — уточняет Котилевская, добавив, что в Ростове воздух прогреется до +24 градусов только к пятнице, в Краснодаре к концу недели ожидается +25 градусов.
Ранее стало известно, какая погода ждет ростовчан до 14 сентября.