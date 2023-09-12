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Published Сегодня, 08:38

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Синоптики объявили, когда потеплеет в Ростовской области

Синоптики объявили, когда потеплеет в Ростовской области

12 сентября 2023, 08:38
Фото: 1MI
Синоптики объявили, когда потеплеет в Ростовской области
Синоптик центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, когда дончанам следует ожидать потепления в Ростовской области.

Портал ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую рассказал, что в ближайшие дни период похолодания в Ростовской области и ЮФО должен закончиться. Температура воздуха должна вернуться к нормальным значения для середины сентября.

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«Предстоящая неделя будет без погодных катаклизмов, но довольно холодная. И только к выходным температурный режим приблизится к значениям, характерным для середины сентября», — уточняет Котилевская, добавив, что в Ростове воздух прогреется до +24 градусов только к пятнице, в Краснодаре к концу недели ожидается +25 градусов.

Ранее стало известно, какая погода ждет ростовчан до 14 сентября.

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