СМИ сообщили о неработающей кнопке тревоги в ходе резни в донской школе: фейк или нет

ЧП случилось до начала занятий в школе Красного Десанта. Юноша попытался войти в школу в маске анонимуса, что не понравилось вахтерше и она попыталась заставить подростка снять ее. В ответ школьник достал кухонный нож и напал на женщину. Остановить девятиклассника удалось благодаря усилиям учительницы и пожилого мужчины, который привел свою внучку в первый класс. Три человека получили ранения. Дедушка ученицы был ранен в спину, врачи его прооперировали и сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Школьника задержали.