СМИ сообщили о неработающей кнопке тревоги в ходе резни в донской школе: фейк или нет

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
ЧП случилось до начала занятий в школе Красного Десанта. Юноша попытался войти в школу в маске анонимуса, что не понравилось вахтерше и она попыталась заставить подростка снять ее. В ответ школьник достал кухонный нож и напал на женщину. Остановить девятиклассника удалось благодаря усилиям учительницы и пожилого мужчины, который привел свою внучку в первый класс. Три человека получили ранения. Дедушка ученицы был ранен в спину, врачи его прооперировали и сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Школьника задержали.
Сразу после инцидента несколько телеграм-каналов и СМИ сообщили, что вахтерша нажала тревожную кнопку, но та не сработала. Эту информацию опроверг начальник отдела образования Неклиновского района Владимир Пегушин в ходе пресс-подхода. Он сообщил, что как только поступил сигнал, на место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и медики. «Не знаю, откуда у вас такая информация. Все сработало в штатном режиме», — заявил он СМИ.
Позднее свой комментарий дало и министерство образования региона. В нем говорится, что тревожный сигнал был незамедлительно передан по номеру 112. «Зафиксировано время события, обеспечено информирование руководителя образовательной организации. Слаженные действия персонала и присутствующих родителей позволили предотвратить трагедию и избежать жертв. В результате нападения дети не пострадали, учебный процесс не нарушен», — пояснили в ведомстве.
Прибывшие на место сотрудники полиции проверили кнопку, которая оказалась рабочей.
Из этого следует, что информация является ложной.