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Published Сегодня, 14:16

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Updated Сегодня, 14:18

СМИ сообщили о неработающей кнопке тревоги в ходе резни в донской школе: фейк или нет

СМИ сообщили о неработающей кнопке тревоги в ходе резни в донской школе: фейк или нет

12 сентября 2023, 14:16
Фото: 1MI
СМИ сообщили о неработающей кнопке тревоги в ходе резни в донской школе: фейк или нет
11 сентября 15-летний житель хутора Красный Десант в Ростовской области напал на сотрудников школы и родственника одной из учениц с ножом. После происшествия ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили об якобы несработавшей тревожной кнопке. RostovGazeta выяснила, правда это или фейк.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

ЧП случилось до начала занятий в школе Красного Десанта. Юноша попытался войти в школу в маске анонимуса, что не понравилось вахтерше и она попыталась заставить подростка снять ее. В ответ школьник достал кухонный нож и напал на женщину. Остановить девятиклассника удалось благодаря усилиям учительницы и пожилого мужчины, который привел свою внучку в первый класс. Три человека получили ранения. Дедушка ученицы был ранен в спину, врачи его прооперировали и сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Школьника задержали.

Сразу после инцидента несколько телеграм-каналов и СМИ сообщили, что вахтерша нажала тревожную кнопку, но та не сработала. Эту информацию опроверг начальник отдела образования Неклиновского района Владимир Пегушин в ходе пресс-подхода. Он сообщил, что как только поступил сигнал, на место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и медики. «Не знаю, откуда у вас такая информация. Все сработало в штатном режиме», — заявил он СМИ.

Напавший с ножом на людей у Школы в Красном Десанте заявил, что ничего не помнит
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Позднее свой комментарий дало и министерство образования региона.Позднее свой комментарий дало и министерство образования региона.
Позднее свой комментарий дало и министерство образования региона.
Фото: 1MI

Позднее свой комментарий дало и министерство образования региона. В нем говорится, что тревожный сигнал был незамедлительно передан по номеру 112. «Зафиксировано время события, обеспечено информирование руководителя образовательной организации. Слаженные действия персонала и присутствующих родителей позволили предотвратить трагедию и избежать жертв. В результате нападения дети не пострадали, учебный процесс не нарушен», — пояснили в ведомстве.

Прибывшие на место сотрудники полиции проверили кнопку, которая оказалась рабочей.

Из этого следует, что информация является ложной.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нападение на школу в Красном Десанте в Ростовской области 11 сентября
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