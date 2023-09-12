Сотни людей собрались в очередях на автобусы на Центральном рынке Ростова 11 сентября

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Вечером понедельника, 11 сентября, Telegram-канал «Это Ростов!» опубликовал кадры читателей, которые стали свидетелями колоссальных очередей на общественный транспорт в районе Центрального рынка.
Ростовчане выстроились в огромные очереди, чтобы сесть на автобусы двух городских маршрутов, при этом людей было настолько много, что места на площади им стало не хватать, и пассажиры были вынуждены выстраиваться зигзагом.
«Да, все верно, очередь была спиралью в районе 18.30 мск», «Там уже семьи заводят», — рассказали ростовчане.
Ранее ростовчанка рассказала, что не может попасть на работу из-за переполненных автобусов.