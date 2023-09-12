rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

На Центральном рынке Ростова очереди на автобусы собрали сотни людей 11 сентября

Сотни людей собрались в очередях на автобусы на Центральном рынке Ростова 11 сентября

12 сентября 2023, 05:33
Фото: rostovgazeta.ru
На Центральном рынке Ростова очереди на автобусы собрали сотни людей 11 сентября
В Ростове 11 сентября очереди на автобусы на остановках у Центрального рынка растянулись на десятки метров, сообщения об этом появились в местном Telegram-канале.

Вечером понедельника, 11 сентября, Telegram-канал «Это Ростов!» опубликовал кадры читателей, которые стали свидетелями колоссальных очередей на общественный транспорт в районе Центрального рынка.

Ростовчане выстроились в огромные очереди, чтобы сесть на автобусы двух городских маршрутов, при этом людей было настолько много, что места на площади им стало не хватать, и пассажиры были вынуждены выстраиваться зигзагом.

Фото: Telegram-канал «Это Ростов!»

«Да, все верно, очередь была спиралью в районе 18.30 мск», «Там уже семьи заводят», — рассказали ростовчане.

Ранее ростовчанка рассказала, что не может попасть на работу из-за переполненных автобусов.

Читайте также:
Больше 150 новых автобусов направят в 17 районов Ростовской области«Сидя и стоя в проходе»: как ростовчане добирались на автобусе в Санкт-ПетербургВ Ростовской области заявили о катастрофической нехватке водителей автобусовВ Ростове зарплату водителей автобусов предложили повысить до 180 тысяч рублей
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Общественный транспорт#Надежда Пустяк#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Остановка общественного транспорта#Центральный рынок#Остановка#Очереди
Подпишитесь
В Минэнерго нехватку бензина в Ростовской области объяснили искусственным дефицитом
Вчера, 17:38
Второй за сутки ребенок погиб в пожаре в Ростовской области 11 сентября
Сегодня, 05:11
Где сделать прививку от гриппа в Ростовской области и чем опасна эта болезнь
Сегодня, 06:24
В центре Ростова сотни горожан на сутки останутся без воды с 12 сентября
Сегодня, 06:32
Урбанист Светличный объяснил, когда в Ростове массово появятся беспилотные автомобили
Сегодня, 06:13