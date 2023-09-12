Спасатель Белков рассказал, как вести себя в случае нападения на школу

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Ростовский спасатель Артем Белков советует педагогам регулярно проводить со школьниками разговоры о том, как вести себя в случае вооруженного нападения.
«Мы помним случаи, когда от незнания и стресса дети прыгали в окна, вступали в драку с нападающим. Да, эти темы могут быть не совсем приятными для классных часов. Но они важны, потому что подобное, к сожалению, может произойти в каждой школе», — считает спасатель.
Если в школу вошел вооруженный человек, по словам Артема Белкова, необходимо как можно быстрее нажать на кнопку тревоги. Не стоит вступать в конфронтацию с нападающим, пытаться вырвать оружие у него из рук.
«Ваша цель: сохранить целым себя и окружающих. Уйдите из зоны досягаемости нападающего или спрячьтесь за партой, дверью, стулом, шкафом. Используйте любое укрытие», — советует эксперт.
Спасатель предупреждает, что паника может быть даже опаснее оружия в руках нападающего.
«Ситуация сложная. Но нужно научить детей ее принимать и буквально запретить им паниковать, бегать по классу. Так они рискуют навредить себе и стать жертвой нападающего. Обычно под удар первыми попадают те, кто бежит, кричит или нападает», — объясняет собеседник RostovGazeta.
Артем Белков добавляет, что следует избегать зрительного контакта с нападающим и выполнять все его требования. Так, по мнению эксперта, получится минимизировать число пострадавших до приезда спасателей.
Ранее Rostov Gazeta писала о том, что устроивший резню у школы в Ростовской области подросток хотел свести счеты с учителем.