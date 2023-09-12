Спасатель Белков рассказал, как вести себя в случае нападения на школу

«Мы помним случаи, когда от незнания и стресса дети прыгали в окна, вступали в драку с нападающим. Да, эти темы могут быть не совсем приятными для классных часов. Но они важны, потому что подобное, к сожалению, может произойти в каждой школе», — считает спасатель.