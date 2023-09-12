rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Спасатель рассказал, как вести себя во время нападения в школе

Спасатель Белков рассказал, как вести себя в случае нападения на школу

12 сентября 2023, 10:11
Фото: 1MI
Спасатель рассказал, как вести себя во время нападения в школе
Напомним, 11 сентября 15-летний ученик школы в Красном Десанте в маске анонимуса устроил поножовщину. В результате пострадали три человека — вахтерша, учительница и дедушка, который привел свою внучку в школу. Спасатель Артем Белков рассказал, как детям и сотрудникам школ вести себя во время ЧП.

Ростовский спасатель Артем Белков советует педагогам регулярно проводить со школьниками разговоры о том, как вести себя в случае вооруженного нападения.

«Мы помним случаи, когда от незнания и стресса дети прыгали в окна, вступали в драку с нападающим. Да, эти темы могут быть не совсем приятными для классных часов. Но они важны, потому что подобное, к сожалению, может произойти в каждой школе», — считает спасатель.

С ножом и в маске анонимуса: как подросток в Ростовской области пошел убивать учителя
Узнать подробнее

Если в школу вошел вооруженный человек, по словам Артема Белкова, необходимо как можно быстрее нажать на кнопку тревоги. Не стоит вступать в конфронтацию с нападающим, пытаться вырвать оружие у него из рук.

«Ваша цель: сохранить целым себя и окружающих. Уйдите из зоны досягаемости нападающего или спрячьтесь за партой, дверью, стулом, шкафом. Используйте любое укрытие», — советует эксперт.

Пострадавшего от рук девятиклассника в Красном Десанте оперируют врачи
Узнать подробнее
«Ситуация сложная. Но нужно научить детей ее принимать и буквально запретить им паниковать, бегать по классу», — объясняет собеседник RostovGazeta.«Ситуация сложная. Но нужно научить детей ее принимать и буквально запретить им паниковать, бегать по классу», — объясняет собеседник RostovGazeta.
«Ситуация сложная. Но нужно научить детей ее принимать и буквально запретить им паниковать, бегать по классу», — объясняет собеседник RostovGazeta.
Фото: 1MI

Спасатель предупреждает, что паника может быть даже опаснее оружия в руках нападающего.

«Ситуация сложная. Но нужно научить детей ее принимать и буквально запретить им паниковать, бегать по классу. Так они рискуют навредить себе и стать жертвой нападающего. Обычно под удар первыми попадают те, кто бежит, кричит или нападает», — объясняет собеседник RostovGazeta.

Артем Белков добавляет, что следует избегать зрительного контакта с нападающим и выполнять все его требования. Так, по мнению эксперта, получится минимизировать число пострадавших до приезда спасателей.

Ранее Rostov Gazeta писала о том, что устроивший резню у школы в Ростовской области подросток хотел свести счеты с учителем.

Читайте также:
Подросток назвал причину резни у школы в Ростовской области 11 сентябряСтало известно, как вооруженный подросток напал на людей возле школы на ДонуПодросток ранил ножом четырех человек возле школы в Ростовской области
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Нападение#Происшествие#Безопасность ростовских школ#Последние новости Ростова на сегодня#Нападение на школу в Красном Десанте в Ростовской области 11 сентября#Красный Десант
Подпишитесь
«На глазах у детей»: горожане пожаловались на отравление собак в Ростове
Сегодня, 10:41
В Ростове на АЗС цены на топливо увеличились на три рубля за сутки
Сегодня, 09:48
В Ростове огонь перекинулся на второй дом в Нахичевани
Сегодня, 10:11
В Ростове на Зеленом острове продают участок с собственным пляжем и ангаром для яхт
Сегодня, 10:32
Урбанист Светличный объяснил, когда в Ростове массово появятся беспилотные автомобили
Сегодня, 06:13