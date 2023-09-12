Стали известны подробности гибели 12-летнего мальчика из Азовского района в пожаре

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Напомним, поздним вечером 11 сентября в Александровке в Азовском районе Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь 12-летнего мальчика. Спасатели объявили, что его родителям и трем младшим детям удалось спастись.
Позднее в ГУ МЧС по Ростовской области поделились обстоятельствами пожара. По предварительной информации, причиной возгорания в частном доме стала восковая свеча, огонь которой распространился на домашние вещи и охватил 35 квадратных метров строения.
Погибший ребенок оказался отрезан от выхода металлической дверью, а вот его родителям и трем детям, которые были в другой комнате, удалось покинуть горящий дом, разбив окно.
«Ребенку хватило несколько вздохов едкого дыма[прим. редакции — чтобы погибнуть]», — сказано в сообщении.
Дончан призывают не оставлять детей дома одних и устанавливать в жилье пожарные извещатели, чтобы предотвратить трагедию.