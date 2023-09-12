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Published Сегодня, 07:29

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Стали известны подробности гибели 12-летнего мальчика из Азовского района в пожаре

Стали известны подробности гибели 12-летнего мальчика из Азовского района в пожаре

12 сентября 2023, 07:29
Фото: МЧС по Ростовской области
Стали известны подробности гибели 12-летнего мальчика из Азовского района в пожаре
В Ростовской области 12-летний мальчик из многодетной семьи погиб из-за отравления дымом, его близким удалось спастись, об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Напомним, поздним вечером 11 сентября в Александровке в Азовском районе Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь 12-летнего мальчика. Спасатели объявили, что его родителям и трем младшим детям удалось спастись.

Позднее в ГУ МЧС по Ростовской области поделились обстоятельствами пожара. По предварительной информации, причиной возгорания в частном доме стала восковая свеча, огонь которой распространился на домашние вещи и охватил 35 квадратных метров строения.

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По предварительной информации, причиной возгорания в частном доме стала восковая свеча, огонь которой распространился на домашние вещи и охватил 35 квадратных метров строения.По предварительной информации, причиной возгорания в частном доме стала восковая свеча, огонь которой распространился на домашние вещи и охватил 35 квадратных метров строения.
По предварительной информации, причиной возгорания в частном доме стала восковая свеча, огонь которой распространился на домашние вещи и охватил 35 квадратных метров строения.По предварительной информации, причиной возгорания в частном доме стала восковая свеча, огонь которой распространился на домашние вещи и охватил 35 квадратных метров строения.
По предварительной информации, причиной возгорания в частном доме стала восковая свеча, огонь которой распространился на домашние вещи и охватил 35 квадратных метров строения.
Фото: МЧС по Ростовской области

Погибший ребенок оказался отрезан от выхода металлической дверью, а вот его родителям и трем детям, которые были в другой комнате, удалось покинуть горящий дом, разбив окно.

«Ребенку хватило несколько вздохов едкого дыма[прим. редакции — чтобы погибнуть]», — сказано в сообщении.

Дончан призывают не оставлять детей дома одних и устанавливать в жилье пожарные извещатели, чтобы предотвратить трагедию.

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