Участок под застройку под бывшими виноградниками близ Ростова подешевел вдвое

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Земельный участок на севере Цимлянска, выставленный на аукцион под жилую застройку, подешевел в два раза из отсутствия желающих участвовать в торгах. Сейчас он стоит 33 миллиона рублей. Площадь участка составляет 85,5 гектара.
Ранее там находились виноградники, также на участке имеются четыре здания в аварийном состоянии.
Построить там хотят индивидуальные жилые дома. «Ближайшее окружение — не застроенные земельные участки, частный сектор», — уточняет ДОМ.РФ.
Очередной аукцион, на котором участок попытаются продать, состоится 3 ноября.
Ранее сообщалось, что в Таганроге на торгах продают цех завода «Прибой» за 7,9 миллиона рублей.