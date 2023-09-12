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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Участок под застройку под бывшими виноградниками близ Ростова упал в цене в 2 раза

Участок под застройку под бывшими виноградниками близ Ростова подешевел вдвое

12 сентября 2023, 12:06
Фото: земля.дом.рф
Участок под застройку под бывшими виноградниками близ Ростова упал в цене в 2 раза

В Цимлянске ДОМ.РФ снизил цену на участок в 85,5 га под бывшими виноградниками

Из-за отсутствия покупателей участок земли недалеко от Ростова подешевел в два раза, сообщается на портале ДОМ.РФ.

Земельный участок на севере Цимлянска, выставленный на аукцион под жилую застройку, подешевел в два раза из отсутствия желающих участвовать в торгах. Сейчас он стоит 33 миллиона рублей. Площадь участка составляет 85,5 гектара.

Ранее там находились виноградники, также на участке имеются четыре здания в аварийном состоянии.

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Построить там хотят индивидуальные жилые дома. «Ближайшее окружение — не застроенные земельные участки, частный сектор», — уточняет ДОМ.РФ.

Очередной аукцион, на котором участок попытаются продать, состоится 3 ноября.

Ранее сообщалось, что в Таганроге на торгах продают цех завода «Прибой» за 7,9 миллиона рублей.

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