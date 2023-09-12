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Урбанист Светличный объяснил, когда в Ростове массово появятся беспилотные автомобили

Урбанист Светличный объяснил, когда в Ростове массово появятся беспилотные автомобили

12 сентября 2023, 06:13
Фото: Grendelkhan/cc bysa 4.0/wikimedia.org
Урбанист Светличный объяснил, когда в Ростове массово появятся беспилотные автомобили
Дорожное движение в городе неправильно спроектировано, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Даниил Светличный.

По мнению урбаниста, беспилотные авто не смогут ездить по Ростову из-за сложной организации дорожного движения.

«Есть куча мест, где в Ростове просто забывают ставить знаки или целенаправленно ставят как-то не по ПДД, с противоречиями», — замечает эксперт.

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Чаще всего такое, по словам Даниила Светличного, происходит на улицах с односторонним движением.

«Беспилотный автомобиль, не знающий город, потеряется и не сможет адекватно выбрать полосу движения. Даже ямы на дороге и грунтовка так не влияют на качество вождения автопилота, как неправильно расставлены знаки, разметка и куча хаотично припаркованных машин», — заключает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что с момента открытия по обходу Ростова проехали более одного миллиона автомобилистов

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