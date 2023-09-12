Урбанист Светличный объяснил, когда в Ростове массово появятся беспилотные автомобили

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
По мнению урбаниста, беспилотные авто не смогут ездить по Ростову из-за сложной организации дорожного движения.
«Есть куча мест, где в Ростове просто забывают ставить знаки или целенаправленно ставят как-то не по ПДД, с противоречиями», — замечает эксперт.
Чаще всего такое, по словам Даниила Светличного, происходит на улицах с односторонним движением.
«Беспилотный автомобиль, не знающий город, потеряется и не сможет адекватно выбрать полосу движения. Даже ямы на дороге и грунтовка так не влияют на качество вождения автопилота, как неправильно расставлены знаки, разметка и куча хаотично припаркованных машин», — заключает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что с момента открытия по обходу Ростова проехали более одного миллиона автомобилистов