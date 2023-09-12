Урбанист Светличный объяснил, когда в Ростове массово появятся беспилотные автомобили

«Беспилотный автомобиль, не знающий город, потеряется и не сможет адекватно выбрать полосу движения. Даже ямы на дороге и грунтовка так не влияют на качество вождения автопилота, как неправильно расставлены знаки, разметка и куча хаотично припаркованных машин», — заключает эксперт.