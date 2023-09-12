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В Азовском районе пересмотрят дело главы потребрынка Васильева

В Азовском районе пересмотрят дело главы потребрынка Васильева, запретившего ярмарки

12 сентября 2023, 09:46
Фото: 1MI
В Азовском районе пересмотрят дело главы потребрынка Васильева
В Ростовской области собираются пересмотреть дело в отношении экс-начальника потребрынка администрации Азовского района Михаила Васильева, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Во вторник, 12 сентября, в пресс-службе донских судов объявили об отмене постановления судьи судебного участка №6 Азовского судебного района по уголовному делу экс-начальника потребрынка администрации Азовского района Михаила Васильева. Мужчину подозревали в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности, однако в июле дело прекратили, выписав чиновнику штраф в размере 30 тысяч рублей.

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В постановлении сказано, что Васильев, будучи должностным лицом, вместе с другим лицом незаконно вмешался в деятельность индивидуальных предпринимателей, исключил ярмарки ИП из перечня мест организации ярмарочной торговли в Азовском районе два года назад, кроме того, незаконно привлек ИП к административной ответственности и вырыл траншею, чтобы покупатели не могли подъехать к ярмарке.

«Судом апелляционной инстанции выявлено нарушение судом первой инстанции требований уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела, что повлекло необоснованное освобождение Васильева М.С. от уголовной ответственности», — сказано в сообщении,

Теперь дело передадут на рассмотрение в другой судебный участок.

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