В Азовском районе пересмотрят дело главы потребрынка Васильева, запретившего ярмарки

В постановлении сказано, что Васильев, будучи должностным лицом, вместе с другим лицом незаконно вмешался в деятельность индивидуальных предпринимателей, исключил ярмарки ИП из перечня мест организации ярмарочной торговли в Азовском районе два года назад, кроме того, незаконно привлек ИП к административной ответственности и вырыл траншею, чтобы покупатели не могли подъехать к ярмарке.