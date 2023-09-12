«В присутствии или по заказу»: как задерживали ростовчанку, чтобы упечь в психушку

«Это происходило в ее доме в присутствии или по заказу ее бывшего супруга. Судя по всему, он стоял за спиной человека, который заявляет, что он оперуполномоченный. А мужчина, который обращается к Светлане со словами „не усугубляй ситуацию“, вероятно, и есть ее бывший супруг», — делится мнением эксперт.