«В присутствии или по заказу»: как задерживали ростовчанку, чтобы упечь в психушку

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Напомним, что ростовчанка Светлана Говорова после ссоры с мужем оказалась в психбольнице Егорлыкского района. Туда ее доставили непонятные люди в форме полиции, которые официально не представились.
По словам правозащитника, Светлану сперва отвезли в районную больницу Целинского района. Там дежурный врач выписал направление в психоневрологический диспансер, где она и находится до сих пор.
Собеседник сообщает, что сегодня Светлана сумела передать видео — с моментом, когда ее увозили из дома.
«Это видео подтверждает, что Говорова была в нормальном состоянии и никакого психиатрического, психического или любого другого расстройства у нее не было. Вела она себя нормально и законно требовала соблюдения ее прав», — отмечает Павел Сагайда.
По словам собеседника, видео также доказывает, что в отношении Говоровой было применено физическое насилие.
«Это происходило в ее доме в присутствии или по заказу ее бывшего супруга. Судя по всему, он стоял за спиной человека, который заявляет, что он оперуполномоченный. А мужчина, который обращается к Светлане со словами „не усугубляй ситуацию“, вероятно, и есть ее бывший супруг», — делится мнением эксперт.
Правозащитник добавляет, что прослужил в органах порядка десяти лет. И знает, что оперуполномоченные не выезжают на семейные скандалы.
«Это в очередной раз подтверждает, что дело носит заказной характер и имеет коррупционную составляющую», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жительницу Ростова решили отправить на принудительное лечение за комментарии в соцсетях.