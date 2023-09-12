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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

«В присутствии или по заказу»: как задерживали ростовчанку, чтобы упечь в психушку

«В присутствии или по заказу»: как задерживали ростовчанку, чтобы упечь в психушку

12 сентября 2023, 16:36
Фото: 1MI
«В присутствии или по заказу»: как задерживали ростовчанку, чтобы упечь в психушку

Ростовчанка, которую упекли в психдиспансер, показала видео своего задержания

Видео с задержанием якобы сотрудниками полиции ростовчанки Светланы Говоровой для последующей ее отправки в психоневрологический диспансер, только доказывает, что к ней применялось насилие, сообщил RostovGazeta правозащитник Павел Сагайда.

Напомним, что ростовчанка Светлана Говорова после ссоры с мужем оказалась в психбольнице Егорлыкского района. Туда ее доставили непонятные люди в форме полиции, которые официально не представились.

По словам правозащитника, Светлану сперва отвезли в районную больницу Целинского района. Там дежурный врач выписал направление в психоневрологический диспансер, где она и находится до сих пор.

Собеседник сообщает, что сегодня Светлана сумела передать видео — с моментом, когда ее увозили из дома.

«Это видео подтверждает, что Говорова была в нормальном состоянии и никакого психиатрического, психического или любого другого расстройства у нее не было. Вела она себя нормально и законно требовала соблюдения ее прав», — отмечает Павел Сагайда.

Правозащитник рассказал, как ростовчанка оказалась в психушке после ссоры с мужем
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«Это видео подтверждает, что Говорова была в нормальном состоянии и никакого психиатрического, психического или любого другого расстройства у нее не было. Вела она себя нормально, и законно требовала соблюдения ее прав», — отмечает Павел Сагайда.
Видео: предоставил правозащитник Павел Сагайда / rostovgazeta.ru

По словам собеседника, видео также доказывает, что в отношении Говоровой было применено физическое насилие.

«Это происходило в ее доме в присутствии или по заказу ее бывшего супруга. Судя по всему, он стоял за спиной человека, который заявляет, что он оперуполномоченный. А мужчина, который обращается к Светлане со словами „не усугубляй ситуацию“, вероятно, и есть ее бывший супруг», — делится мнением эксперт.

Правозащитник добавляет, что прослужил в органах порядка десяти лет. И знает, что оперуполномоченные не выезжают на семейные скандалы.

«Это в очередной раз подтверждает, что дело носит заказной характер и имеет коррупционную составляющую», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жительницу Ростова решили отправить на принудительное лечение за комментарии в соцсетях.

Ростовчанку отправят на принудительное лечение за комментарии в соцсетях
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