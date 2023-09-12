В Ростове «дома-близнецы» Кушнарева оказались под угрозой

В своем сообществе «ВКонтакте» представители «Несносного города» рассказали, что градозащитники обеспокоены состояние домов-близнецов Якова Кушнарева. Дома находятся на улице Социалистической, 114 и 116/22, их построили 113 лет назад. Летом прошлого года здания признали ОКН регионального значения, однако данные об этом в реестр вносить не стали. Активисты запросили у Комитета по охране ОКН запрос, почему внесение зданий в реестр задерживается.