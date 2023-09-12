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В Ростове «дома-близнецы» Кушнарева оказались под угрозой

В Ростове «дома-близнецы» Кушнарева оказались под угрозой

12 сентября 2023, 11:11
Фото: Rost.galis/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростове «дома-близнецы» Кушнарева оказались под угрозой
В Ростове «дома-близнецы» Якова Кушнарева на улице Социалистической оказались под угрозой разрушения из-за бездействия местных властей, об этом сообщили активисты «Несносного города».

В своем сообществе «ВКонтакте» представители «Несносного города» рассказали, что градозащитники обеспокоены состояние домов-близнецов Якова Кушнарева. Дома находятся на улице Социалистической, 114 и 116/22, их построили 113 лет назад. Летом прошлого года здания признали ОКН регионального значения, однако данные об этом в реестр вносить не стали. Активисты запросили у Комитета по охране ОКН запрос, почему внесение зданий в реестр задерживается.

«В письме нам объяснили, что отправили акт экспертизы на доработку», — рассказали активисты.

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В своем сообществе «ВКонтакте» представители «Несносного города» рассказали, что градозащитники обеспокоены состояние домов-близнецов Кушнарева. В своем сообществе «ВКонтакте» представители «Несносного города» рассказали, что градозащитники обеспокоены состояние домов-близнецов Кушнарева.
В своем сообществе «ВКонтакте» представители «Несносного города» рассказали, что градозащитники обеспокоены состояние домов-близнецов Кушнарева.
Фото: Несносный город/vk.com

Тем временем на соседнем участке идет строительство многоэтажки, которое подвергает ОКН риску обрушения, более того одному из корпусов дома требуется гидроизоляция фундамента.

Активисты надеются, что в ближайшее время оба строения включат в реестр, что позволит защитить здания от сноса и разрушения.

Ранее власти объявили, что собираются проверить прочность 26 старинных особняков в историческом центре Ростова.

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