В Ростове «дома-близнецы» Кушнарева оказались под угрозой

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В своем сообществе «ВКонтакте» представители «Несносного города» рассказали, что градозащитники обеспокоены состояние домов-близнецов Якова Кушнарева. Дома находятся на улице Социалистической, 114 и 116/22, их построили 113 лет назад. Летом прошлого года здания признали ОКН регионального значения, однако данные об этом в реестр вносить не стали. Активисты запросили у Комитета по охране ОКН запрос, почему внесение зданий в реестр задерживается.
«В письме нам объяснили, что отправили акт экспертизы на доработку», — рассказали активисты.
Тем временем на соседнем участке идет строительство многоэтажки, которое подвергает ОКН риску обрушения, более того одному из корпусов дома требуется гидроизоляция фундамента.
Активисты надеются, что в ближайшее время оба строения включат в реестр, что позволит защитить здания от сноса и разрушения.
Ранее власти объявили, что собираются проверить прочность 26 старинных особняков в историческом центре Ростова.