В Ростове движение на Малиновского парализовала 9-километровая пробка

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Напомним, 12 сентября в Ростове-на-Дону произошла авария с участием поезда, по словам очевидцев, с рельсов на Таганрогской сошли две цистерны поезда.
Это спровоцировало крупные заторы на примыкающих улицах, в частности на улице Малиновского, где пробка растянулась на 8,8 километра от улицы Всесоюзной, 81. На проезд всей улицы автомобилистам, согласно данным сервиса, потребуется потратить не менее одного часа.