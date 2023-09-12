В Ростове движение на Малиновского парализовала 9-километровая пробка

Это спровоцировало крупные заторы на примыкающих улицах, в частности на улице Малиновского, где пробка растянулась на 8,8 километра от улицы Всесоюзной, 81. На проезд всей улицы автомобилистам, согласно данным сервиса, потребуется потратить не менее одного часа.