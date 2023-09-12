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В Ростове движение на Малиновского парализовала 9-километровая пробка

В Ростове движение на Малиновского парализовала 9-километровая пробка

12 сентября 2023, 07:46
Фото: 1MI
В Ростове движение на Малиновского парализовала 9-километровая пробка
В Ростове из-за ДТП с участием поезда полностью парализовало движение на улице Малиновского, сведения об этом появились в «Яндекс. Карты».

Напомним, 12 сентября в Ростове-на-Дону произошла авария с участием поезда, по словам очевидцев, с рельсов на Таганрогской сошли две цистерны поезда.

В Ростове утром 12 сентября с рельсов сошел поезд
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Это спровоцировало крупные заторы на примыкающих улицах, в частности на улице Малиновского, где пробка растянулась на 8,8 километра от улицы Всесоюзной, 81. На проезд всей улицы автомобилистам, согласно данным сервиса, потребуется потратить не менее одного часа.

Фото: Яндекс Карты

Ранее из-за сломавшегося грузовика на Змиёвской балке возникла пробка из сотен автомобилей.

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