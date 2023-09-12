В Ростове на АЗС цены на топливо увеличились на три рубля за сутки

Ранее министр энергетики России обвинил в ситуации с топливом в ЮФО тех, кто пытается заработать на искусственном дефиците. Напомним, уже несколько недель в Ростовской области сохраняется недостаток топлива, а цены на бензин продолжают стремительно расти.