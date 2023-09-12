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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Ростове на АЗС цены на топливо увеличились на три рубля

В Ростове на АЗС цены на топливо увеличились на три рубля за сутки

12 сентября 2023, 09:48
Фото: 1MI
В Ростове на АЗС цены на топливо увеличились на три рубля
В Ростове за день бензин на АЗС «подскочил» в цене на три рубля, об этом сообщили очевидцы.

Во вторник, 12 сентября, читатель Telegram-канала «Ростов Главный» объявил, что с сегодняшнего дня цены на дизельное топливо на заправочных станциях Shell выросли сразу на три рубля. «Скачок» цен зафиксировали на улице Текучева, 229А в Ростове.

В Минэнерго нехватку бензина в Ростовской области объяснили искусственным дефицитом
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На фото видно, что 12 сентября цены на литр А-92 составили 58,9 рубля, А-95 стоит от 64,9 до 65,9 рубля за литр, а дизельное топливо стоит почти 69 рублей.На фото видно, что 12 сентября цены на литр А-92 составили 58,9 рубля, А-95 стоит от 64,9 до 65,9 рубля за литр, а дизельное топливо стоит почти 69 рублей.
На фото видно, что 12 сентября цены на литр А-92 составили 58,9 рубля, А-95 стоит от 64,9 до 65,9 рубля за литр, а дизельное топливо стоит почти 69 рублей.
Фото: ТГ Ростов Главный

На фото видно, что 12 сентября цены на литр А-92 составили 58,9 рубля, А-95 стоит от 64,9 до 65,9 рубля за литр, а дизельное топливо стоит почти 69 рублей.

Ранее министр энергетики России обвинил в ситуации с топливом в ЮФО тех, кто пытается заработать на искусственном дефиците. Напомним, уже несколько недель в Ростовской области сохраняется недостаток топлива, а цены на бензин продолжают стремительно расти.

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