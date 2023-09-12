В Ростове-на-Дону начало вещание радио для православных «Вера»

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В Ростове-на-Дону с 11 сентября начало вещание новое православное радио под названием «Вера». Организаторами вещания является АНО «Радиоканал Вера, Надежда, Любовь». Право на частоту новое радио получило по решению федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию менее года назад — 25 января.
Передатчик установлен на ростовской телевышке, а частота указана 95,7 FM.
В эфире станции можно услышать спокойную музыку различных жанров, а также программы о любви, истории, детях и радостях жизни. Отмечается, что все передачи будут федеральными, местные программы не планируются.
Кроме того, еще одна радиостанция Relax FM получила право на вещание в Ростове на Дону на частоте 98,5 FM. Эта станция будет транслировать мелодичные композиции, направленные на эмоциональное расслабление слушателей.
Ранее сообщалось о сбоях в работе радио и телевидения в Ростовской области до конца недели.