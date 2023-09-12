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В Ростове на Зеленом острове продают участок с собственным пляжем и ангаром для яхт

В Ростове на Зеленом острове продают участок с собственным пляжем и ангаром для яхт

12 сентября 2023, 10:32
Фото: pxhere.com
В Ростове на Зеленом острове продают участок с собственным пляжем и ангаром для яхт
В Ростове на продажу за 128,5 миллиона рублей выставили участок на Зеленом острове с гостевым домом, ангаром для яхты и собственной набережной, сведения об этом появились на площадке бесплатных объявлений.

Около месяца назад продавец разместил предложение о продаже участка площадью 1,3 гектара на Зеленом острове, объект оценили в 128,5 миллиона рублей.

По словам риэлтора, на участке есть своя набережная, ангар для яхты, гостевой дом площадью 100 квадратов, дом для персонала площадью 80 квадратов. Участок отрезан от остального острова кирпичным забором.

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Фото: Avito

Продавец утверждает, что участок подходит и для коммерческих целей, и для частной застройки.

Ранее в Ростове объявили о проведении аукциона для сдачи в аренду Доходного дома Роева.

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