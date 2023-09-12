В Ростове на Зеленом острове продают участок с собственным пляжем и ангаром для яхт

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Около месяца назад продавец разместил предложение о продаже участка площадью 1,3 гектара на Зеленом острове, объект оценили в 128,5 миллиона рублей.
По словам риэлтора, на участке есть своя набережная, ангар для яхты, гостевой дом площадью 100 квадратов, дом для персонала площадью 80 квадратов. Участок отрезан от остального острова кирпичным забором.
Продавец утверждает, что участок подходит и для коммерческих целей, и для частной застройки.
Ранее в Ростове объявили о проведении аукциона для сдачи в аренду Доходного дома Роева.