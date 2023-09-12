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В Ростове огонь перекинулся на второй дом в Нахичевани

В Ростове огонь перекинулся на второй дом в Нахичевани

12 сентября 2023, 10:11
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове огонь перекинулся на второй дом в Нахичевани

В Ростове-на-Дону пожарные борются с огнем в частном доме в Нахичевани

В Ростове пожар в Нахичевани начал переходить на соседние дома, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Во вторник, 12 сентября, в 10.48 мск пожарные получили вызов о возгорании жилого дома на улице 15-й Линии, 82 в Ростове. Огонь охватил 45 квадратных метров. К работам по ликвидации огня привлекли 33 человека и 10 единиц техники.

«По пострадавшим нет информации», — уточнили спасатели.

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Однако к 11.36 мск огонь локализовали до 35 квадратов в жилом доме, загорелся еще один нежилой дом — площадь очага составил 70 квадратных метров.

Причины и обстоятельства пожара будут уточняться по мере появления новой информации.

Ранее за один день в Ростовской области в пожарах погибли двое детей.

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