В Ростове огонь перекинулся на второй дом в Нахичевани

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Во вторник, 12 сентября, в 10.48 мск пожарные получили вызов о возгорании жилого дома на улице 15-й Линии, 82 в Ростове. Огонь охватил 45 квадратных метров. К работам по ликвидации огня привлекли 33 человека и 10 единиц техники.
«По пострадавшим нет информации», — уточнили спасатели.
Однако к 11.36 мск огонь локализовали до 35 квадратов в жилом доме, загорелся еще один нежилой дом — площадь очага составил 70 квадратных метров.
Причины и обстоятельства пожара будут уточняться по мере появления новой информации.
Ранее за один день в Ростовской области в пожарах погибли двое детей.