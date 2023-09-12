В Ростове огонь перекинулся на второй дом в Нахичевани

Во вторник, 12 сентября, в 10.48 мск пожарные получили вызов о возгорании жилого дома на улице 15-й Линии, 82 в Ростове. Огонь охватил 45 квадратных метров. К работам по ликвидации огня привлекли 33 человека и 10 единиц техники.